Òmnium i ANC criden a participar en la manifestació a Lleida per l'alliberament de Pablo Hasél

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han fet una crida a la participació en la manifestació que tindrà lloc el 15 de maig a Lleida per demanar la llibertat de Pablo Hasél. Les dues entitats sobiranistes han volgut posar de manifest d'aquesta manera el suport que donen al raper empresonat per les lletres de les seves cançons contra la monarquia i també han apel·lat a la defensa de la llibertat d'expressió i contra la repressió de l'Estat.La protesta es farà coincidint amb els tres mesos de l'empresonament de Hasel i es preveu que sigui unitària. Per aquest motiu, ANC i Òmnium hi enviaran la "màxima representació" d'ambdues entitats.El vicepresident de l'ANC, David Fernàndez, ha remarcat que des de l'entitat s'exigeix l'alliberament de Pablo Hasél, de la mateixa manera que ho fan amb el de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i la resta de polítics independentistes condemnats pel procés i els represaliats.Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural a Ponent, Andreu Vàzquez, ha recordat que Pablo Hasel va participar en la campanya que va impulsar l'entitat "Demà pots ser tu" i que "evidentment" se sumen a la convocatòria del dia 15 a Lleida. Així mateix, Vàzquez ha apuntat que Hasél és el primer artista empresonat a l'Estat des de la dictadura i ha lamentat que malgrat les paraules de membres del govern espanyol, la repressió no s'hagi aturat a Espanya.Finalment, David Martín, de la Plataforma Llibertat Pablo Hasél, ha explicat que la manifestació tindrà lloc el dia 15 de maig a les cinc de la tarda i sortirà des de la plaça Víctor Siurana, davant de Rectorat de la UdL, sense un recorregut encara definit.

