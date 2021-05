«Amb el Bicibús comencem el matí més relaxats: esperem convertir la rutina en hàbit»

CRÒNICA | 🗣️ «Amb el Bicibús comencem el matí més relaxats i esperem convertir la rutina en hàbit»



Bicibús a Sant Cugat. Foto: Aj. Sant Cugat / Lali Puig

La família Roca Merino viu al centre de Sant Cugat, a prop de la plaça de Lluís Millet. Fins a l'escola Pi d'en Xandri tenen aproximadament un quilòmetre de distància i aquest divendres, el tercer consecutiu, hi han anat amb el Bicibús.El Xavi, que és un dels vuit pares motors que han liderat la prova pilot a Sant Cugat, desperta el seu fill Guillem a dos quarts de vuit. Després d'esmorzar una mica i rentar "cara, mans i dents", es preparen per sortir amb bicicleta cap a l'escola.El Guillem fa primer de primària i explica que en el seu cas a vegades ja anaven amb bici "però el Bicibús m'agrada perquè fas esport i venen amics meus". Des de fa un parell d'anys que aquesta família ha aparcat una mica el cotxe per moure's més a peu o en bicicleta."Començar el dia sense cotxe és més relaxant", apunta la Mari Merino, mare del Guillem. Passen uns minuts de les vuit del matí i baixem al pàrquing on tenen una zona tancada per a les bicicletes dels veïns.Mentre les agafen i s'equipen amb el casc i l'armilla del Bicibús, el Xavi explica que aquest és un avantatge que ells tenen perquè "a vegades el més complicat és tenir un espai per deixar les bicis a casa". Algunes famílies els han comentat que les tenen al balcó "i la maniobra de treure-les cada dia, costa". És per això que "si en els edificis s'habilitessin places de pàrquing per a bicicletes, no seria un impediment".El Guillem se sincera i explica que algun dels seus amics volen una bicicleta elèctrica. "Allò típic és que la gent no li agrada anar amb bici per les pujades", afirma.A la plaça de Lluís Millet els espera una altra família i membres de la cooperativa Biciclot, que ha estat l'encarregada de fer la formació i l'acompanyament durant els tres divendres de prova pilot. Avui és l'últim dia que els pares i mares van acompanyats, a partir de divendres vinent seran ells qui s'autoorganitzaran per mantenir viva la llavor del canvi de mobilitat.8.25 h. Comencen a pedalar pel carrer d'Àngel Guimerà i en direcció a la plaça de Can Quitèria on els espera un grup nombrós de famílies. En total una quinzena que han decidit sumar-se a la iniciativa per anar pedalant a l'escola. "Vam veure el Bicibús com una oportunitat del fet que encara fos més engrescador, ja que els nens es troben amb els amics i si algun dia no et va bé, saps que pots deixar el teu fill i anirà segur fins a l'escola", expressa el pare.Precisament, els membres del Biciclot i els pares del grup motor, com el Xavi són els encarregats de controlar que el grup vagi junt i de tallar momentàniament el trànsit per poder creuar amb seguretat els carrers.El tram més complicat és la cruïlla entre la Rambla de Ribatellada i l'avinguda del Pla del Vinyet on confessen que els carrils bici estan ben connectats amb els semàfors, però no els dona temps de creuar-lo tot sencer i demanen als vehicles motoritzats uns segons de paciència per deixar-los passar. Pel Guillem "els carrils bici estan bé perquè si no, les bicicletes no podríem passar".Superat aquest punt una mica crític, la filera de pares i infants sobre dues rodes es desplaça fent sonar els timbres per Pla del Vinyet fins a enfilar el passeig Gaudí, l'últim tram de l'itinerari, i el més segur, ja que la zona està limitada a vianants i ciclistes. És allà on s'ajunten els dos itineraris del Bicibús i quan famílies que van a peu o en patinets se sumen per tornar a donar una imatge del fet que una altra mobilitat és sostenible.El Guillem i els seus amics fan l'últim esforç per arribar, puntuals a l'escola i començar el divendres amb energies renovades. Quan falten pocs minuts per les nou del matí, el pàrquing de bicicletes de l'escola torna a estar ple i els pares marxen, satisfets d'haver aconseguit superar la prova i amb la mirada posada a la setmana vinent quan el repte de convertir la rutina amb hàbit serà seu.El Xavi és catedràtic d'Informàtica a la UAB i una vegada deixa el Guillem a l'escola se'n va amb bicicleta fins al campus universitari. "Amb l'edat ens hem de cuidar més i aquesta és una manera de moure't una mica i no passar del seient del cotxe al de l'oficina". Igual com passa per anar a l'escola, si fa no fa triga el mateix temps amb un vehicle que amb un altre, però la recompensa personal i global pel medi ambient és molt millor.Tant la Mari com el Xavi expliquen que "hi ha ganes de fer la mobilitat d'una altra manera" i com a família del grup motor consideren que "veient la gent que s'apunta, la iniciativa del Bicibús és un èxit i ara de cara a l'estiu és una gran oportunitat que es consolidi". "Cada divendres és com una festa i aquesta rutina fa poble".Aquests pares estan segurs que el futur implica reduir els desplaçaments amb vehicles de motor i fins i tot apunten que "Sant Cugat podria ser l'Amsterdam del Vallès". Expressen que té les condicions i la particularitat per ser-ho, ja que no hi ha massa desnivell i "està preparada per convertir en una ciutat molt més ciclable".L'escola Pi d'en Xandri ha estat la primera de Sant Cugat en posar en marxa una prova pilot liderada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) però que s'emmiralla amb una iniciativa popular que va començar fa uns mesos a la capital d'Osona. A Vic, van ser les mateixes famílies qui van decidir autogestionar aquesta nova modalitat per anar a les escoles i avui dia està més que consolidada. Cada divendres diverses línies d'escoles diferents creuen la ciutat que ara sí, ha quedat envaïda per les bicicletes en hora punta.A l'àrea metropolitana, a banda de Sant Cugat també s'ha fet la prova pilot en una escola de Gavà i una de Barcelona i el regidor de Mobilitat, José Gallardo, ha avançat que ja estan treballant per fer-ho possible a altres escoles de la ciutat. En concret, ja tenen converses obertes amb l'escola Collserola, Joan Maragall, Gerbert d'Orlhac i La Mirada perquè també a través de l'AMB puguin començar amb la iniciativa. "És una iniciativa que s'ha d'expandir per la ciutat perquè és potent i pedagògica", puntualitza Gallardo qui ha fet una crida a les AFEs de Sant Cugat perquè se sumin a iniciar el projecte.A més a més Gallardo ha recordat que el Bicibús arriba quan a Sant Cugat s'implanta la Zona de Baixes Emissions, a partir de l'1 de maig i per tant, "és evident que cal apostar per altres modalitats de transport". Per la seva banda, la comissionada per l'Emergència Climàtica, Alba Gordó, ha afegit que "és un èxit absolut" i que més enllà de l'impacte a primera hora del matí, també s'estén a la tarda quan els infants surten de l'escola "i es mouran en bicicleta per anar a casa o als extraescolars". "A més a més augmenta l'autonomia d'infants i joves", conclou.

