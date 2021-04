PortAventura reobrirà portes el 15 de maig

Altres notícies que et poden interessar

El parc temàtic i d'atraccions de PortAventura reobrirà el pròxim 15 de maig. Així ho ha comunicat la companyia, a través de David García Blancas, director general de negoci. A diferència de fa uns setmanes, ara el Procicat sí que permet que puguin operar des del 9 de maig, amb un 30% d'aforament . El fet que la mobilitat també s'hagi permès des de fa dies a tot Catalunya, ha impulsat el parc a prendre aquesta decisió.PortAventura recorda que ha invertit 5 milions d'euros en polítiques de seguretat, per tal de prevenir possibles contagis de la Covid-19. Els plans inicials de la companyia, després de tancar el passat mes d'octubre, eren reobrir ja el 27 de març, però la Generalitat s'hi va oposar.L'obertura del parc temàtic no és només una bona notícia per als més aficionats a les atraccions sinó per als hotelers i restauradors de la Costa Daurada, que des de fa mesos reclamen el revulsiu que suposa per al turisme aquest pol econòmic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor