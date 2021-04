Serret admet davant Llarena que va tirar endavant l'1-O malgrat les advertències del TC

L'exconsellera d'Agricultura i diputada d'ERC, Meritxell Serret, ha reconegut davant el magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que va rebre "advertiments" del Tribunal Constitucional (TC) però que havia "assumit el mandat democràtic" per tirar endavant el referèndum. Serret, acusada de desobediència i malversació, ha assegurat que el seu departament no va fer cap despesa relacionada amb l'1-O. Fins al Suprem l'ha acompanyada una delegació de dirigent independentistes encapçalada per Pere Aragonès i Meritxell Budó.Un cop ha sortit del tribunal, Serret ha dit que continuarà exercint de diputada i treballant per una "solució política al conflicte" mentre el procediment segueixi el seu camí. L'horitzó sembla més aviat clar: una condemna per desobediència i una pena de multa i inhabilitació, com va passar en els casos de Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Serret ha detallat que està processada per desobediència i malversació, tot i que aquest segon delicte va caure en la sentència del procés. Llarena la deixat marxar sense mesures cautelars després de gairebé dues hores de declaració.L'exconsellera ha estat acompanyada del coordinador nacional del partit i vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès; de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó; de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà; i de la secretaria general adjunta i portaveu dels republicans, Marta Vilalta. També ha rebut el suport de diputats de JxCat, la CUP i EH Bildu.Serret, que va tornar per sorpresa de Bèlgica l'11 de març, ha comparegut davant Llarena després de posar-se a disposició del Tribunal Suprem més de tres anys després de marxar a Brussel·les. La citació estava inicialment prevista per al 8 d'abril però es va ajornar perquè l'exconsellera va ser contacte estret d'un positiu de Covid-19.El Suprem va decidir, després que Serret es personés a l'alt tribunal fa més d'un mes, deixar-la en llibertat provisional, ja que la pena prevista per desobediència és de multa i inhabilitació, així com deixar sense efecte l'ordre de detenció que pesava sobre ella i la declaració de rebel·lia.

