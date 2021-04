Albons mantindrà un monòlit franquista perquè considera que es tracta d'un «document històric»

L'Ajuntament d'Albons (Baix Empordà) ha decidit mantenir un monòlit franquista que hi ha instal·lat al municipi perquè considera que es tracta d'un "document històric". El consistori ha respost així a la petició que el senador de Compromís Carles Mulet va fer a través de la cambra alta en la qual sol·licitava les actes en les quals s'acordés la retirada d'aquest tipus de símbols d'acord amb la Llei de la Memòria Històrica. El consistori, que no havia adoptat mai cap decisió al respecte, va decidir dur el cas al ple. En l'escrit de resposta que s'ha tramès al Senat, l'Ajuntament justifica que no és de propietat municipal i que "es va erigir en record d'un grup de persones afusellades".En aquest sentit, remarca que "a diferència d'altres monuments d'exaltació a la dictadura, en aquest prevalen els noms de les víctimes, que ocupen les dues cares del bloc, tot i que la part superior està presidida per la frase "Caídos por Dios y por España", que els vincula a la dictadura".Malgrat això, el ple considera que "la conservació del monòlit no és incompatible amb el que preveu la Llei de Memòria Històrica". Ho justifica dient que es tracta "en definitiva, d'un document històric de fets que van passar fa més de 80 anys, sobretot de record a determinades víctimes". Un extrem que, al seu entendre, ha de ser "interpretat a la vista del context de l'època".Amb tot, creuen que és "adequat" conservar-lo, però l'Ajuntament s'avé a instal·lar-hi una placa informativa on s'expliqui el seu significat i el context històric en què es va erigir. El ple també va acordar fer constar que està "obert a qualsevol millor proposta que permeti compatibilitzar la seva conservació i el compliment de la Llei 52/2007".L'alcalde del municipi, Joan Hostench, que va guanyar les eleccions del 2019 amb JxCat, remarca que es tracta d'un monument amb noms de persones que van "assassinar" i critica que a Madrid es portin assumptes municipals com aquest. "Que vagin a Madrid a discutir del que vulguin, que del nostre poble ja ens en cuidem nosaltres", afegeix.

