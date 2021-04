Barcelona no permetrà l'obertura de noves cases d'apostes i casinos

A Barcelona no podrà inaugurar-se a partir d'ara cap nova sala d'apostes, bingo o casino, després que el ple municipal hagi aprovat el pla especial urbanístic que veta l'obertura de nous locals de jocs d'atzar. La mesura ha tingut el suport de Barcelona en Comú, el PSC, ERC i JxCat, mentre que Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi s'han abstingut.El pla no només evitarà el creixement d'aquests negocis sinó que podria comportar una reducció de la seva presència a la ciutat. Quan algun establiment d'aquestes característiques tanqui, tampoc se'n podrà obrir un altre.La tinent d'alcaldia Janet Sanz ha estat l'encarregada de defensar la mesura per part del govern municipal. "Volem protegir col·lectius vulnerables i posar les polítiques de salut al centre", ha argumentat. L'executiu de Colau insisteix que els jocs d'apostes són un problema de salut pública i defensa que aquesta "mesura pionera" és un "missatge a la resta de ciutats de l'Estat.JxCat i ERC han votat a favor de la iniciativa, i els republicans han instat també el govern espanyol a regular el sector de les apostes en línia. La resta de grups de l'oposició s'han abstingut i el PP i Barcelona pel Canvi han conicidit a assenyalar que l'Ajuntament està "criminalitzant" les empreses del sector.

