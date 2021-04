La restauració tornarà a servir sopars a partir del dia 9 i fins a les 11 de la nit

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat ha anunciat aquest divendres que els bars i els restaurants del país podran servir sopars en espais interiors i exteriors a partir del 9 de maig i fins a les 11 de la nit, tal com havia avançata primera hora d'aquest divendresPodran obrir en les mateixes condicions que ara, és a dir, amb l'aforament limitat al 30% a l'interior i a l'exterior mantenint les distàncies de seguretat.Catalunya iniciarà així el mes de la desescalada amb una altra caiguda d'una de les mesures restrictives de més llarga duració, pràcticament des de l'octubre de l'any passat, quan se'n va ordenar el tancament. Des de fa uns mesos, la restauració només pot fer servei de taula fins a les 17 hores. La consellera de Salut, Alba Vergés, es mostra segura de les mesures preses. "Estem en una situació d'estancament i no hi haurà una hecatombe", ha afirmat.El dia 9 també es podran obrir els parcs d'atraccions, amb un 30% de l'aforament. Port Aventura, uns minuts després que la consellera Vergés i el conseller Sàmper informessin del canvi en les mesures, ha anunciat que obriria el parc d'atraccions a partir del dissabte 15 de maig. De forma més imminent, aquest mateix dilluns, es permetrà mantenir els parcs infantils oberts més enllà de les 20 hores.Pel que fa al toc de queda, se sobreentén que, com a mínim, s'allargarà fins a les 11 de la nit a partir del 9 de maig, per donar més marge tant als establiments de restauració com a la ciutadania que hi vulgui anar a sopar. Tot i això, la consellera Alba Vergés, ha dit que "no és una decisió tancada" i que el toc de queda, així com la mobilitat restringida al conjunt del país, són uns temes que "s'acabaran de perfilar" en els pròxims dies.Tot plegat quan queden deu dies per la caiguda de l'estat d'alarma, que elimina el toc de queda i el confinament territorial de Catalunya. El Govern, però, ja va confirmar aquest dijous en sessió parlamentària la intenció de buscar un mecanisme legal que permeti mantenir el toc de queda sense la necessitat d'un estat d'alarma en vigència.Aquestes decisions se sumen a les de la setmana passada, que concloïen el confinament comarcal, permetien obrir els bars i restaurants dels centres comercials i suprimien la limitació de fer reunions socials amb persones de la mateixa bombolla. En educació, també es va reprendre l'ensenyament presencial al complet tant en batxillerat com en els cicles formatius.

