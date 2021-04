La CUP donaria suport a un govern d'ERC en solitari i no veu «un problema» que Junts no hi sigui

La CUP donaria suport a un Govern d'ERC en solitari i no veu "un problema" que Junts voti a favor de la investidura de Pere Aragonès sense entrar a l'executiu "si se sent més còmode" des de fora. Així ho ha plantejat aquest divendres el diputat anticapitalista Xavier Pellicer en una entrevista a Ràdio 4. "Tant a ERC com a Junts els hem traslladat que per nosaltres és important que comenci la legislatura i el gir cap a l'esquerra per avançar", ha dit Pellicer. L'opció d'investir Aragonès i quedar fora del Govern la van posar sobre la taula dirigents de Junts, entre d'altres el secretari general, Jordi Sànchez, fa unes setmanes. El sector institucional del partit de Carles Puigdemont, però, es decanta per entrar a l'executiu.En tot cas, les negociacions continuen obertes i encaren el tram decisiu quan ja fa més de dos mesos de les eleccions. Els cupaires ja fa setmanes que reclamen celeritat als dos principals partits independentistes per activar la nova legislatura. Pellicer ha admès que viu amb "preocupació i ràbia" el ritme de les converses perquè el país necessita respostes davant l'emergència social provocada per la pandèmia de la Covid-19. "L'acord amb ERC és assumible per Junts i posava les bases per avançar en la legislatura", ha dit, i ha recordat que el suport a la investidura d'Aragonès està condicionat al compliment del pacte signat amb els republicans. "Si l'acord es trenca, el nostre compromís també", ha advertit.La cimera a Lledoners aquest dimarts entre ERC i Junts, avançada per NacióDigital, va ser "positiva" de cara a encarrilar un acord i evitar la repetició electoral. ​Tot indica -així ho assenyalen fonts coneixedores de les converses consultades per NacióDigital- que no hi haurà cap acord abans de dissabte, primer ultimàtum marcat pels republicans, però els contactes de les últimes hores registren avenços en l'estructura del futur executiu. Una estructura en la qual Junts aspira a millorar el pes en carteres socials de cara a una legislatura que haurà d'enfocar la reconstrucció i que serà expansiva pel que fa a finances públiques. És en aquest context que prioritzarà disposar no només de Salut -cartera que ja ha reservat a Josep Maria Argimon-, sinó també d'Ensenyament. Les dues estan ara en mans d'ERC.Pel que fa al cas de Laura Borràs, investigada pel suposat fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Pellicer ha avisat que l'article 25.4 del reglament del Parlament "no es toca". Aquest article obliga a deixar l'escó als diputats que se'ls obri judici oral per un cas de corrupció. "Quan hi hagi delictes de corrupció s'ha d'aplicar", ha deixat clar el diputat.De tota manera, ha dit que cal "estudiar les casuístiques" de cada cas. "Tenim diputats encausats per malversació per l'1-O que podrien tenir cabuda dins d'aquest article", ha recordat. Per això la CUP proposa analitzar cada cas concret i veure si hi ha indicis de delicte o si es tracta d'una persecució política, i a partir d'aquí els nou diputats de la formació s'aniran posicionant. El cas de Borràs es troba en instrucció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

