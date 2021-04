VÍDEO | Robatori de mòbils al mig del carrer de Cornellà, amb bici i d'una estrebada

L'un, amb bicicleta, feia una estrebada als mòbils que les víctimes tenien entre les seves mans, i l'altre, en patinet, vigilava l'entorn. Després un tercer venia els terminals sostrets. Els detenim amb Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat pic.twitter.com/ZzLUw3o0HG — Mossos (@mossos) April 29, 2021

Els Mossos han detingut dos homes a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per robar mòbils amb estrebades mentre les víctimes els feien servir. La policia catalana va detenir el 20 d'abril un home de 42 anys i veí de Sant Feliu de Llobregat, com a presumpte autor de cinc delictes de robatori amb violència. Dies més tard va detenir el seu còmplice, que anava en patinet i feia tasques de vigilància.La investigació es va iniciar a mitjans de març quan es va tenir coneixement de cinc robatoris violents de telèfon mòbil a la via pública en una zona concreta de Cornellà on se seguia el mateix modus operandi. Es feien estrebades mentre els usuaris portaven els mòbils a la mà, entre les 21.00 i les 22.00 hores i l'autor anava en bicicleta.A més, en quatre ocasions el robatoris s'havia produït quan les víctimes esperaven el tramvia. A partir de l’anàlisi de les imatges de les càmeres de seguretat dels robatoris i d’altres gestions d’investigació, els agents van acreditar que tots els fets haurien estat comesos pel mateix autor i que aquest tenia un còmplice, que es desplaçava en patinet i que feia tasques de vigilància de l’entorn.Finalment, el 20 d’abril els investigadors van aconseguir detenir el presumpte autor dels fets, en una zona molt propera a la comissió dels delictes. L'endemà, agents de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat, a la plaça de l’Estació, molt a prop d’on s’havien comès els robatoris, van observar un jove que circulava en patinet elèctric i que en veure la presència policial va intentar marxar del lloc. Els agents el van identificar i durant l’escorcoll van localitzar, a l'interior d'una motxilla, sis mòbils, un d’ells sostret en un dels robatoris violents, set rellotges i cinc moneders de mà, entre altres objectes.Segons van esbrinar els agents, el jove coneixia l'arrestat i transportava objectes provinents com a mínim d’un robatori. Davant les evidències, van detenir el jove, de 22 anys i veí del Prat de Llobregat, com a presumpte autor d’un delicte de receptació.Finalment, el 22 d’abril, els investigadors van detenir el còmplice dels robatoris, un home de 32 anys i veí d’Esplugues de Llobregat. Es dedicava a fer tasques de vigilància de l’entorn mentre anava en patinet.Dos dels arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial, a l’espera que els citi el jutge, i l’autor dels robatoris va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

