Almenys 44 morts i desenes de ferits en una estampida en un festival a Israel

La celebració, abans de la tragèdia. Foto: Europa Press

Dozens of people have been killed in a stampede at a religious festival in Israel.



Tens of thousands of mainly ultra-Orthodox Jews were marking the annual Lag BaOmer holiday.



More details: https://t.co/N8RJVIOjmC pic.twitter.com/xvhXdy7NJ5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 30, 2021

🚨🚨🚨🇮🇱100s of thousands gathered for Lag Baomer celebrations (לַ״ג בָּעוֹמֶר) in Israel: Several injured after a Metal section collapsed pic.twitter.com/Yuz2SDyzNE — Terror Alarm (@terror_alarm) April 29, 2021

Horrible pictures coming out of the accident at #LagBaOmer festivities in #Israel, my heartfelt condolences! pic.twitter.com/rspdmx2OZd — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) April 30, 2021

Almenys 44 persones han mort i més d'un centenar han resultat ferides la nit d'aquest dijous a Israel en una estampida durant la festa religiosa jueva de Lag Baomer, a Mount Meron, situat al nord del país.El servei de rescat Magen David Adom (MDA) ha informat que 38 de les víctimes han mort al lloc dels fets. També ha explicat que els parametges han atès més de 150 ferits, que han estat després traslladats a hospitals de Jerusalem, Nahariya, Safed, Haifa i Tiberíades. Entre aquests, una vintena estan en estat greu. El MDA ha traslladat al lloc sis helicòpters i desenes d'ambulàncies.Per atendre la situació, el Ministeri de Transports ha enviat més de 300 autobusos perquè traslladin els fidels. La policia i els soldats israelians participen també en el rescat.Els hospitals han obert línies de telèfon perquè les persones puguin trobar els seus familiars possiblement afectats. Els motius de la tragèdia encara no s'han concretat: si bé els informes inicials han indicat que un expositor s'ha esfondrat en un dels concerts -en el qual participaven unes 100.000 persones-, el servei de rescat ha indicat que la tragèdia s'ha produït per una aglomeració i un "sever amuntegament". Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha assenyalat que l'incident s'ha produït per l'esfondrament d'un sostre.Milers de persones jueves ultraortodoxes estaven celebrant la festivitat jueva de Lag Baomer a la ciutat de Meron, amb massives fogueres al vessant de la muntanya i visites a la tomba del rabí Shimon Bar Yohai. Vídeos difosos a les xarxes socials han mostrat persones cantant, ballant i saltant. Es tracta de l'esdeveniment més gran celebrat al país des que va esclatar la pandèmia.El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha qualificat l'incident de "desastre terrible", i la policia israeliana ha obert una investigació per aclarir els fets.

