Un mort en un incendi en un pis de l'Hospitalet de Llobregat

Lamentem la mort d’un veí en un incendi al c. Sant Antoni. La ràpida intervenció d’un agent de Guàrdia Urbana que ha resultat ferit, ha salvat una veïna. Enviar el condol a la família de la víctima i agrair la feina als serveis d’emergències, @mossos i @bomberscat que investiguen pic.twitter.com/xjKYsbFfqE — Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) April 29, 2021

Afortunadament l’agent ferit a l’incendi d’avui ajudant a salvar una veïna, ja és a casa recuperant-se. La intervenció de Guàrdia Urbana ha estat clau per atendre als veïns. Agrair com sempre el seu paper per garantir la seguretat i la convivència a la ciutat #EstemPerProtegirte pic.twitter.com/47Uefja15R — Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) April 29, 2021

Una persona ha mort aquest dijous en un incendi que ha tingut lloc al carrer Sant Antoni de l'Hospitalet de Llobregat, segons ha informat l'alcaldessa del municipi, Núria Marín, al seu compte oficial de Twitter. La batllessa també ha explicat que un agent de la Guàrdia Urbana que ha resultat ferit ha salvat una veïna.Segons els Bombers, el foc, que ha afectat tot el domicili, ha tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda i s'hi han enviat vuit dotacions. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès una dona per inhalació de fum i l'agent de la Guàrdia Urbana, que ha resultat ferit en tirar a terra la porta de l'habitatge sinistrat. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi mortal.Els Bombers han informat posteriorment que el pis sinistrat està situat al número 19 del carrer Sant Antoni i que quan les vuit dotacions que s'hi han enviat han arribat a l'indret el foc estava molt desenvolupat. Les flames afectaven un dels quatre estudis allotjats a la primera planta de l'edifici. La planta baixa acull dos habitatges més.Un cop han pogut accedir a dins l'habitatge sinistrat, els bombers han trobat el cadàver d'un home, presumptament el resident de l'habitatge afectat, el primer quarta. A banda, una veïna de 86 anys resident d'un dels habitatges de la planta baixa ha resultat afectada per inhalació de fum i ha estat evacuada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Bellvitge, en estat menys greu.Les flames han afectat fortament el petit estudi on s'ha declarat el sinistre, les causes del qual estan essent investigades pels Mossos d'Esquadra. La resta dels habitatges de l'edifici no han patit danys però unes bigues de fusta podrien haver resultat compromeses per l'acció del foc, per la qual cosa s'ha donat avís als serveis municipals d'arquitectura.A més de les 8 dotacions de Bombers, 5 unitats del SEM, 2 de bàsiques i 3 de caràcter avançat, 3 patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat han actuat en el succés.

