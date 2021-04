Mobilitzen els artificiers a Alemanya per una granada que en realitat era una joguina sexual

Divertida sorpresa a Alemanya. La policia de Hauzenberg, una de les ciutats principals de Baviera, ha explicat una història surrealista sobre com van mobilitzar els artificiers de manera errònia. Una esportista corria per una zona boscosa d'aquest municipi del districte de Passau, quan a terra es va trobar un objecte que semblava una granada. La dona va avisar els cossos policials i aquests als artificiers, que es van trobar per sorpresa que era una joguina sexual.



La policia es va trobar una bossa de plàstic al costat del suposat objecte explosiu, un tub de lubricant, dos preservatius sense fer servir i un cable USB. A través d'un comunicat, la policia de Hauzenberg ha assegurat que es van adonar de seguida que no era cap granada ni cap artefacte perillós.

Van confirmar que era una joguina sexual després de fer "una cerca per internet" on van trobar que certs objectes sexuals "imiten granades de mà". Els agents de la policia van retirar els objectes, i van considerar que feia molt de temps que eren al bosc. L'alerta va ser infundada, ja que a Alemanya encara es troben molta munició, metralla i objectes que podrien detonar en qualsevol moment de la Segona Guerra Mundial

