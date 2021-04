TVE retirarà el programa de Jesús Cintora perquè no vol «escàndol»

El programa Las cosas claras de Televisió Espanyola serà cancel·lat, segons publiquen aquest dijous diversos mitjans. La retirada del programa presentat per Jesús Cintora coincideix amb l'arribada de José Manuel Pérez Tornero a la presidència de la corporació pública.El nou responsable dels mitjans públics espanyols ha assegurat al Congrés dels Diputats, que "tot el que sigui banalització, xou i escàndol no hauria d'estar en cap part d'RTVE", sense mencionar cap programa en concret. "El periodisme que ha de fer TVE és públic, valuós, informar amb profunditat".En una referència velada al programa de Cintora, Pérez Tornero ha assegurat que "el periodisme de qualitat val la pena i el periodisme banal no val la pena", després que alguns professionals de l'ens públic, com ara Xabier Fortes o Carlos Franganillo, es mostressin crítics amb el format.La setmana passada Las cosas claras va causar polèmica per un rètol en què es confonia Espanya amb Madrid en una notícia sobre els estrangers que visiten la capital espanyola per l'horari dels bars.

