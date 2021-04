Una nova prova en dos passos prediu la gravetat de cada cas de Covid-19

Els investigadors han desenvolupat una prova de pronòstic en dos passos que pot ajudar a predir la resposta d'un pacient a la infecció pel SARS-CoV-2. La prova combina una puntuació del factor de risc de la malaltia amb una prova d'anticossos produïts en les primeres fases de la infecció.



Segons publiquen els investigadors a mSphere, una revista de la Societat Americana de Microbiologia, podria fer-se en el moment de la diagnosi per ajudar a orientar les opcions terapèutiques abans que apareguin els símptomes més greus. "Es pot predir amb una sensibilitat realment alta si algú tindrà un cas greu de Covid-19", remarca Emily Sanders, membre de l'estudi dirigit pel biòleg químic Gregory Weiss, doctor en la Universitat de Califòrnia.

Altres notícies que et poden interessar

La majoria de les proves de diagnòstic busquen anticossos associats a la interrupció del virus. Weiss afegeix que el grup es va proposar inicialment desenvolupar el seu propi diagnòstic, seguint aquesta mateixa estratègia, però ràpidament es va adonar que aviat hi hauria moltes proves de la competència. En el seu lloc, es van centrar en altres anticossos no estudiats, que no necessàriament interromprien el virus ni ajudarien el sistema immunitari a combatre la infecció."Tothom buscava els anticossos bons que neutralitzen el virus", afirma Weiss, autor principal de l'estudi. "No estàvem mirant prou els anticossos que no són útils", diu. Segons el doctor, "ser capaços d'identificar una resposta d'anticossos 'dolenta' ajuda a omplir un buit en la investigació".Estudis anteriors han predit que la partícula del SARS-CoV-2 té més de 55 epítops, llocs del virus on poden adherir-se els anticossos. Els epítops millor estudiats fins a la data són els que es troben en la proteïna S, però el virus té tres proteïnes estructurals més, cadascuna amb epítops que "mereixen ser investigats", apunta Sen.Així, els investigadors van crear una llista d'anticossos que podrien anar vinculats a un pitjor pronòstic i finalment es van centrar en un que s'adhereix a l'epítop 9 de la proteïna N. El grup també va desenvolupar una eina que utilitzava dades sobre factors com l'edat, el sexe i les condicions de salut preexistents per produir una puntuació de el factor de risc de la malaltia.L'eina ha estat provada en un grup de 86 persones que havien donat positiu en les proves del coronavirus. Els pacients amb anticossos de l'epítop 9 eren més propensos a tenir una malaltia prolongada i pitjors resultats que les persones sense els anticossos. De les 23 persones de l'estudi que sí que tenien els anticossos associats a l'epítop 9, la prova va predir la gravetat de la malaltia amb una sensibilitat superior al 92%.La prova utilitza tecnologia i eines fàcilment disponibles en els laboratoris d'anàlisi, explica Weiss. "La detecció d'anticossos és molt fàcil de fer", afegeix, i una prova de pronòstic barata podria informar de les decisions de tractament en una fase primerenca de la progressió de la malaltia. Els investigadors van descobrir que els anticossos de l'epítop 9 són detectables entre 1 i 6 dies després de l'inici dels símptomes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor