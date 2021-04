Decreten presó provisional per a l'home que va assassinar la seva parella a la Bisbal del Penedès

El jutjat de violència sobre la dona del Vendrell ha rebut aquest dijous l'home detingut per l'assassinat de la seva parella aquesta setmana a la Bisbal del Penedès. La magistrada n'ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i també per conducció sense permís de circulació.Va ser aquest dimarts quan es va saber que una veïna de la localitat havia mort el dia anterior després que l'home intentés simular el seu suïcidi cremant-la. La mateixa dona va assegurar abans de morir que ella no s'havia volgut suïcidar, sinó que l'havia intentada matar.Amb els primers indicis, cap a un quart de vuit de la tarda els Mossos d'Esquadra van detenir l'home a l'hospital per un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. Passades les deu de la nit, quan la Vall d'Hebron va informar els Mossos de la mort de la dona, la temptativa es va convertir en un homicidi consumat i el cas va passar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC).

