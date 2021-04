MAPES Quantes persones de la teva edat ja s'han vacunat a la comarca?

Altres notícies que et poden interessar

Un 27% dels catalans de més de 15 anys ja ha rebut com a mínim una vacuna contra el coronavirus i un 10,7% ja té la pauta completa. L' arribada de milers de dosis ha permès accelerar el procés d'immunització les últimes setmanes, prioritzant ara les persones més grans o amb patologies greus (excepte amb els cossos policials de l'Estat, per mandat judicial ). Ara bé, la realitat és molt diversa, ja que algunes comarques tot just tenen poc més del 20% de la població amb alguna vacuna i d'altres, en canvi, freguen el 35%.Així ho evidencia el mapa inicial, el qual també permet analitzar, passant el cursor per sobre de cada comarca, el percentatge de població que té ja alguna dosi, per grups quinquennals. Aquesta setmana s'ha publicat aquesta informació amb dades obertes, la qual es pot consultar sobre el mapa o, de forma més completa (i més accessible si s'observa des del mòbil), a les taules interactives al final d'aquest article.En termes generals, les comarques de Ponent són les que, per ara, han rebut i administrat més dosis de vacunes. Un terç de la població del Pallars Jussà (33,6%) i les Garrigues (33,3%), de fet, ja en té alguna al cos, per davant de la Terra Alta (31,8%), el Priorat (30,2%) o el Ripollès (29,9%), mentre que, en sentit, contrari, el percentatge al Baix Empordà i la Selva cau fins al 20,5%, molt similar a l'Alt Empordà (20,8%), la Segarra (21%) o el Baix Penedès (21,1%).A nivell català, un 91,3% de les persones de 80 anys o més ja té alguna dosi i el 78,3%, la pauta completa. En el grup de 75 a 79 anys, els percentatges són del 85% i el 16,6%, respectivament, mentre que, en el d'entre 70 i 74 anys, se situa en el 39,9% la primera dosi, per sota del 48,2% del grup d'entre 65 a 69 anys i del 64,4% d'entre 60 i 64 anys. En els grups més joves, ja cap supera el 15% de vacunats, com es pot observar al gràfic inferior.Pel que fa a les persones amb pauta completa a nivell territorial, les comarques amb més vacunats quasi dupliquen les que en tenen menys. En concret, on n'hi ha més és, de nou, al Pallars Jussà (14,3%), les Garrigues (13,8%) i la Terra Alta (13,8%), tot i que, en aquest cas, darrere se situen la Ribera d'Ebre (12,5%) i l'Alta Ribagorça (12%). A la cua, en canvi, es troben el Baix Penedès (7,6%), la Vall d'Aran (7,7%), la Selva (7,9%) i la Cerdanya (8%).El mapa inferior conté totes les dades sobre la pauta completa, també per franges d'edat, i de nou s'observa com Ponent va més avançat que la resta del país. Cal tenir en compte que s'hi inclouen tant les persones amb dues dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca com els que en tenen una de Janssen i aquells que només n'han rebut una de les primeres però que ja havien superat prèviament la malaltia, cosa que els atorga ja la immunitat.Finalment, convé fixar-se en especial en la vacunació de la gent gran, la que té més risc de patir conseqüències greus en cas d'infectar-se -i per això, la que ara es prioritza-. En aquest cas, però, també hi ha diferències notables, de quasi 30 punts pel que fa a la primera dosi entre les Garrigues (84,5%) i el Baix Empordà (56,1%). En la franja alta, també es troben la Vall d'Aran (82,6%), el Pla d'Urgell (79,6%) i el Segrià (78,3%) i, entre els cuers, hi ha el Baix Ebre (56,3%), el Garraf (56,4%) i el Montsià (57,3%).La taula inferior conté tota la informació a nivell comarcal, amb les dades de primeres dosis i pautes completes globals i per edats, així com la població diana (susceptible de rebre la vacuna) i el nombre de dosis administrades de cada fabricant o la quantitat de persones que han rebutjat vacunar-se (majoritàriament, per negativa personal, però també per haver superat recentment la malaltia o per contraindicacions). La taula és interactiva i es pot reordenar per columnes, per saber on el percentatge és major o menor en cada franja.

