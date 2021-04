França mantindrà el toc de queda fins al 30 de juny

Altres notícies que et poden interessar

França, un dels primers països d'Europa que va implantar el toc de queda per combatre el coronavirus, ha posat data a l'aixecament d'aquesta mesura restrictiva de la mobilitat. Serà el 30 de juny. Fins a aquella data, s'anirà escurçant de forma progressiva la franja horària en què els francesos no poden estar al carrer, que ara comença a les sis de la tarda.L'escurçament del confinament nocturn és una de les mesures del pla de desescalada anunciat aquest dijous pel president del país, Emmanuel Macron. Es reprendran així la majoria de les activitats després de setmanes d' enduriment de les mesures per frenar els contagis.El 3 de maig acabaran les restriccions de circulació entre regions i reobriran les escoles i instituts, tancats des de finals de març. El 19 de maig el toc de queda passarà a les nou del vespre i es reobriran museus, monuments, cinemes, teatres i centres esportius. També reobriran les terrasses, amb taules de fins a sis persones.El 9 de juny el toc de queda passarà a les onze del vespre, es reobriran els interiors de bars i restaurants. Aquell dia també reobriran els pavellons esportius. Finalment, el 30 de juny, a més de desaparèixer el toc de queda, es permetrà l'accés amb un passaport sanitari als esdeveniments de 1.000 persones. Les discoteques continuaran tancades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor