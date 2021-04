L'agent dels Mossos acusat nega haver agredit el periodista Jesús Rodríguez

L’Audiència de Barcelona ha començat aquest dijous a jutjar un mosso d’Esquadra de la Brimo per suposadament haver agredit un periodista durant una de les manifestacions a favor del ‘banc expropiat’ del barri de Gràcia el maig del 2016. Un agent va colpejar amb la porra el reporter i li va trencar un dit de la mà, tot i que la víctima li va dir que era periodista. L’acusat, que només ha respost al seu advocat, ha negat haver agredit el redactor i la seva defensa ha intentat desvirtuar els vídeos i les fotos del moment dels fets. L’acusació particular li demana cinc anys de presó i la fiscalia dos anys i nou mesos.Els fets van passar la nit del 25 de maig, tercera nit d’aldarulls provocats pel moviment okupa en protesta pel desallotjament de l’anomenat ‘banc expropiat’, una antiga sucursal bancària prop de la plaça Revolució. Quan ja feia hores que hi havia incidents, una dona d’edat avançada i vestida de blanc es va encarar als antiavalots i els va recriminar que no pogués passar pel carrer Mare de Deu dels Desemparats, que desembocava a la plaça i al banc. La dona va aixecar la visera del casc del cap del dispositiu policial i aquest la va empentar, fent-la caure a terra. L’escena va ser gravada i fotografiada per diversos periodistes que hi havia a la zona.Aquest és el vídeo dels fets:Acte seguit hi va haver un llançament d’una ampolla de vidre des de la zona dels manifestants cap als policies, seguit d’altres llançaments, així com una tanca metàl·lica que va trencar el tendó d’Aquil·les d’un caporal de la Brimo, suposadament llençada per un fotoperiodista. Això va provocar que la línia policial, formada per agents amb escut i un agent amb la porra just darrere de cadascun, avancés cap a la plaça i en direcció als manifestants, carregant contra alguns d’ells. Diversos periodistes es van situar als laterals del carrer, aprofitant les entrades de portals i comerços.Segons les acusacions, l’agent darrere de l’escuder que estava més a prop de la paret dreta del carrer, pujant cap a la plaça, va passar per davant d’uns periodistes i els va amenaçar amb la porra. Van alçar els braços cridant que eren periodistes, però el mosso va anar directament cap a la víctima, Jesús Rodríguez, de ‘La Directa’, que en aquell moment no portava posat el braçalet de premsa, i li va donar un cop de porra a la cuixa. Va seguir-lo perseguint fins a la plaça mentre li donava altres cops de porra. Allà la línia policial es va aturar, però l’agent va sobrepassar-la per colpejar una última vegada al periodista. El cop li va trencar el dit anular de la mà, cosa que l’impedeix flexionar-lo totalment. La fiscalia creu que l’acusat tenia un “evident afany de lesionar la integritat física” del periodista, i el va colpejar “de manera gratuïta”.El judici ha començat amb l’exhibició de dos vídeos simultanis, gravats des de punts diferents, amb seqüències a càmera lenta i on teòricament s’identifiquen víctima i agressor. L’agent ha dit que s’identifica en un dels vídeos, però no en l’altre, on es veu l’agent colpejant la mà del periodista, i de fet assegura que els dos vídeos no són del mateix moment. El mosso ha dit que no era l’únic agent esquerrà del seu equip i que en cap moment es va avançar a la línia policial. En tot cas, ha dit que el cop de porra que es veu a les imatges és correcte tècnicament, perquè no volia “impactar”, sinó “marcar una distància de seguretat”. També ha dit que l’agent que es va avançar a la línia ho va fer per poder veure què hi havia a la cantonada.L’agent també ha explicat que arran de la greu lesió al peu d’un company, per l’emissora els van dir que qui havia tirat la tanca era un home que anava amb motxilla i tenia una càmera de fotos reflex amb flaix. Es dona la circumstància que el periodista agredit feia fotos amb el seu telèfon mòbil, no pas amb càmera de fotos. També ha dit que en alguna ocasió s’havien trobat falsos periodistes acreditats com a tals per poder esquivar les càrregues policials.Per la seva banda, el periodista agredit ha explicat que en el moment dels fets s’havia tret el braçalet perquè creia que ja s’havien acabat els aldarulls. Quan va veure venir el mosso i li va dir que era periodista, l’escuder va passar de llarg però el que duia la porra tenia una actitud “bel·ligerant” contra ell tot i que no l’havia insultat ni provocat. De fet, cap altre periodista del grup amb el que estava va rebre cap cop. Altres periodistes que hi havia a la zona han declarat una versió semblant a la de les acusacions.També han declarat tres mossos: el caporal lesionat, un company de l’acusat i el cap de la unitat de mediació el 2016, Xavier Pastor, actual cap de la Brimo. Aquest últim ha explicat que dos dies després dels fets va oferir a la víctima adherir-se al protocol de reparació del dany de la Generalitat per a víctimes d’actuacions policials, un procediment de rescabalament extrajudicial al qual la víctima no es va voler acollir.El caporal lesionat ha explicat que la intervenció policial va ser correcta, i que els agents antiavalots no estan permanentment en la mateixa posició dins de la línia policial. L’altre agent ha declarat que aquella nit la línia policial va haver de fer diversos avenços i retrocessos a la zona per evitar el llançament d’objectes i esperar reforços. Preguntat sobre l’agent que va sobrepassar la línia policial, ha dit que possiblement no va escoltar a temps l’ordre d’aturar-se.Per tot això, la fiscalia demana dos anys i nou mesos de presó per l’agent per un delicte de lesions, amb una indemnització de 4.200 euros per la víctima que hauria de pagar la Generalitat. En canvi, el Centre pels drets humans Irídia, que fa d’acusació particular i popular alhora, demana cinc anys de presó i inhabilitació per a càrrec públic per un delicte greu de lesions amb instrument perillós i l’agreujant d’agent de l’autoritat. El judici acabarà aquest divendres amb el testimoni d’un altre mosso i diversos pèrits.

