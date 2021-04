Sanitat autoritza l'última fase de proves d'un medicament contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

PharmaMar ha anunciat aquest dijous en un comunicat que ha obtingut l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per a l'inici de l'assaig clínic de fase 3, que determinarà l'eficàcia de plitidepsina per al tractament de pacients hospitalitzats amb una infecció moderada de Covid-19.La resta de països participants en aquest procediment (França, Portugal i Suècia) s'aniran adherint a l'autorització a mesura que les seves agències reguladores la ratifiquin. Se suma així a l'autorització ja rebuda per l'Agència Britànica de l'Medicament (MHRA, per les sigles en anglès).L'assaig se sustenta en l'evidència científica de seguretat i l'eficàcia obtingudes en l'assaig de fase 1-2 amb plitidepsina per al tractament de pacients amb Covid-19, així com totes les dades dels 1.300 pacients ja tractats amb plitidepsina.L'objectiu principal de l'estudi és avaluar el medicament davant el tractament habitualment administrat a cada país (dexametasona o dexametasona en combinació amb remdesivir). L'objectiu primari serà el percentatge de pacients que aconsegueixen una recuperació completa al vuitè dia.Aquest assaig té previst reclutar més de 600 pacients. A més d'Europa, l'assaig s'obrirà en diversos països de la resta del món, segons es vagin obtenint les corresponents autoritzacions. El passat mes de gener, la revista Science va publicar un article d'investigació que assegurava que en dos models animals diferents d'infecció per SARS-CoV-2 baixava un 99% la càrrega viral.

