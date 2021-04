Un dels principals accessos amb cotxe al Puigmal i Núria serà de pagament

L'Ajuntament de Queralbs i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser han posat fil a l'agulla, tal com ja va avançar NacióDigital , i han acordat que l'accés amb vehicle a la zona del paratge de Fontalba i a les Gorgues del Freser sigui de pagament. La mesura es posarà en marxa abans de Sant Joan i s'allargarà fins a mitjans d'octubre, tot i que encara no s'ha acordat quin preu es farà pagar.Fonts del Parc Natural expliquen que la mesura vol evitar que els vehicles bloquegin els accessos en aquests espais naturals. També s'està estudiant quina ocupació màxima es permetrà, que podria ser d'una vuitantena de vehicles. De fet, en aquests moments s'està fent un estudi de freqüentació de la zona i està previst que l'any que ve se'n faci un altre de la capacitat de càrrega.La carretera de Fontalba, d’uns 11 quilòmetres, només en té dos d’asfaltats. Uneix el poble de Queralbs amb el paratge de Fontalba, un dels punts clàssics per iniciar l'ascensió al Puigmal o per fer una suau excursió fins al santuari de Núria. Molt utilitzada per visitants de fora del municipi i de la comarca, el seu manteniment costa uns 15.000 euros anuals, que ha d'assumir l’Ajuntament de Queralbs i, en conseqüència, els 188 habitants del poble El consistori considera que els usuaris de la carretera han de col·laborar en aquestes despeses i veu amb bons ulls que s’activi aquesta mena de peatge.Un peatge a la carretera de Fontalba no és la primera regulació a l'accés al medi natural al Ripollès. Un dels casos que més debat ha generat és el del torrent de la Cabana , a Campdevànol, on primer es va posar una barrera i, posteriorment, també es va cobrar per accedir-hi a peu i es va limitar la xifra de persones diàries.En altres gorgs, com els dels Molins de Vilardell i de la riera de Merlès, els ajuntaments de Ripoll i les Llosses hi han prohibit l'accés motoritzat i ho han limitat als veïns. A Sant Joan de les Abadesses, per la seva banda, el passat estiu es va tancar el gorg de la Malatosca –només s'hi pot arribar a peu- com a mesura per frenar els contagis de Covid-19.

