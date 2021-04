Aragonès redobla la pressió sobre Junts: «Cal posar en marxa el Govern el més aviat posible»

La primera sessió de control al Govern en els últims quatre mesos ha servit a Pere Aragonès i a ERC per redoblar la pressió sobre Junts per desbloquejar la investidura i formar el nou executiu. "El que cal és posar en marxa un Govern el més aviat possible d'acord amb els resultats del 14-F ", ha apuntat Aragonès en diverses respostes parlamentàries, tant al seu propi grup com als comuns. L'estructura del Govern ja està en discussió amb Junts -que ha optat per no referir-se a les converses existents-, però tot continua encallat en la definició del pla B a la taula de diàleg amb l'Estat. Al candidat d'ERC li queda menys d'un mes per ser investit i evitar eleccions automàtiques. Aquest dissabte, 1 de maig, venç l'ultimàtum fixat pels republicans als de Carles Puigdemont i, a hores d'ara, s'albira complicat arribar a una entesa immediata. Salvador Illa, cap de files del PSC, ha aprofitat per demanar-li que faci un "pas al costat" en favor seu."Voldríem que aquesta sessió fos a un Govern presidit per vostè. Ho volem perquè és d'urgència nacional. No té sentit que no avancem per formar ja un executiu després del resultat del 14-F. La majoria va ser incontestable, històrica", ha apuntat Josep Maria Jové, president del grup parlamentari d'ERC. "No valen excuses, no podem perdre més el temps. Tenim pressa perquè és la pressa de la gent, i hem de sortir de la provisionalitat", ha remarcat Jové, que ha ha jutjat com a necessari un acord "aquesta setmana millor que la vinent". També ha remarcat que calen eines per afrontar la fi de l'estat d'alarma, per bé que qualsevol decisió estarà en mans de la justícia.Aragonès ha "coincidit" en la via de "posar en marxa les institucions". "El consell executiu s'ha de posar en marxa, cal una investidura el més aviat possible. La necessitat no és dels qui ens asseiem en aquest hemicicle, sinó de la gent", ha reflexionat el candidat republicà, en referència a les dades de l'atur. "És essencial que hi hagi un Govern amb totes les funcions. S'han de reconstruir projectes de vida", ha apuntat el vicepresident, que ha apostat per donar "confiança i suport" a la gent jove al mateix temps que es cuida la gent gran després d'un any de pandèmia.Junts ha optat per no fer cap referència explícita a les negociacions en marxa per formar Govern, i ha centrat la seva pregunta en la denúncia de la repressió i en els fons europeus. "Creiem que hi ha un risc important que es destinin massa recursos a despesa corrent i no a transformació d'economia productiva. I la cogovernança no s'està produint, la Generalitat ha de poder plantejar projectes i ha de poder discutir sobre l'orientació", ha assenyalat Aragonès, que s'ha queixat que el govern espanyol sospesi dur el decret català per agilitzar els fons europeus al Tribunal Constitucional (TC).David Cid, portaveu parlamentari d'En Comú Podem, ha preguntat a Aragonès sobre el balanç dels set mesos amb la presidència vacant a la Generalitat. "El que cal és posar en marxa un Govern el més aviat possible d'acord amb els resultats del 14-F", ha respost el dirigent d'ERC. Cid li ha retret les "discussions" entre socis, les crítiques a les actuacions dels Mossos i la "desaparició" del Govern en matèria de política industrial. "Estan més pendents del Consell per la República que de la fàbrica de bateries elèctriques que potser no es queda a Catalunya. Hem de dir la veritat als ciutadans: ERC i Junts no s'entenen, no volen governar plegats, i no necessitem un canvi. No es pot pactar un executiu des de la resignació, perquè no queda més remei", ha indicat."Té l'opció de ser un president d'un Govern de transformació. Podem obrir una etapa de canvi, no cal que fem més del mateix", ha ressaltat Cid. Aragonès ha apuntat que en els dos debats d'investidura fallits ja va defensar la "resolució" del conflicte amb l'Estat i, també, un esquema de "transformació" des del nou executiu. Sobre la fàbrica de bateries, ha apuntat que és un factor "clau" per la recuperació, però ha indicat que la decisió final dependrà del govern espanyol format pel PSOE i Podem. "Vostès també poden fer pressió", ha indicat el vicepresident en funcions de president. La CUP li ha preguntat si els fons europeus aniran a parar a les petites i mitjanes empreses, i no a les companyies de l'Íbex-35. "Calen aliances internes i alçar la veuper incidir en les decisions que es prenen fora del país", ha ressaltat Aragonès.La pandèmia també ha estat protagonista durant la sessió de control a Aragonès. Carlos Carrizosa, cap de files de Ciutadans, li ha preguntat sobre què farà la Generalitat quan decaigui l'estat d'alarma el 9 de maig. "Cada setmana que guanyem serà una setmana més de vacunació", ha apuntat en relació a les mesures de "control" sobre la Covid-19 que hauran de ser validades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "No podran adoptar restriccions indiscriminades, perquè no tindran l'estat d'alarma. Han d'accelerar la vacunació, han de fer cribratges massius. Continuaran menyspreant el sector de la restauració?", ha preguntat Carrizosa. Aragonès no ha concretat quines mesures es prendran quan decaigui l'estat d'alarma, però està damunt la taula el confinament nocturn i les restriccions territorials . "La flexibilització d'ha de fer sempre per criteris sanitaris i sense passos enrere", ha indicat el vicepresident."Han condemnat els restauradors a pèrdues milionàries. Vostès i l'esquerra diuen que ningú es quedarà enrere. I és cert, cap dels seus s'ha quedat enrere", ha reflexionat Ignacio Garriga, cap de files de Vox al Parlament, que ha definit com a "misèria moral" el fet que la Generalitat hagi "ajornat" -segons el seu criteri- la vacunació dels agents de policia nacional espanyola i Guàrdia Civil establerts a Catalunya. "Trencar la cohesió social sí que és misèria moral", ha apuntat Aragonès en una breu intervenció de l'extrema dreta, que s'estrenava en una sessió de control a la cambra catalana.No hi ha hagut sorpreses en la primera votació del dia del ple del Parlament d'aquest dijous. Aurora Madaula, diputada de Junts, ha estat escollida nova secretària segona de la mesa de la cambra en substitució de Jaume Alonso-Cuevillas, que va ser apartat del càrrec fa un mes després de criticar la via de la confrontació "simbòlica". Madaula ha rebut els vots de la majoria independentista -74 escons, els que sumen el seu partit, ERC i també la CUP- i, d'aquesta manera, es convertirà en la mà dreta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en l'òrgan rector del dia a dia del Parlament. Madaula és una de les principals dirigents de l'ànima més independent de Junts, projecte al qual es va sumar des de les eleccions catalanes de l'any 2017. El principal candidat alternatiu -Lucas Ferro, dels comuns- ha rebut els vots del seu partit i del PSC.La votació s'ha fet, com marca el reglament, de manera secreta i en urna. Per primera vegada des que va arrencar la pandèmia, els 135 diputats han ocupat tot el recinte de l'hemicicle mantenint les distàncies necessàries. Els tres primers plens de la legislatura, el que va servir per triar Borràs com a presidenta i els dos que van certificar el fracàs -momentani- de la investidura de Pere Aragonès, s'havien celebrat a l'auditori del Parlament. En les tres ocasions Cuevillas s'havia assegut al seu seient com a secretari segon, i aquest dijous ja ho ha fet com a diputat ras, perquè la seva renúncia -decidida també per Carles Puigdemont i Jordi Sànchez- ja s'havia fet efectiva.Els comuns havien demanat amb insistència que ERC col·laborés amb ells per situar un dels seus representants -Lucas Ferro- a la mesa, però la petició no va prosperar. La mesa del Parlament està constituïda per cinc membres independentistes : Borràs, Madaula, Anna Caula, Rubén Wagensberg i Pau Juvillà. Els altres dos seients estan ocupats per dirigents del PSC, que són Ferran Pedret i Eva Granados. Tots ells s'estrenen aquesta legislatura com a membres de l'òrgan rector de la cambra.

