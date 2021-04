La vacunació dels cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya tensa el Parlament

Altres notícies que et poden interessar

La decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'ordenar la vacunació immediata dels agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat establerts al país s'ha convertit en munició política que han desplegat de manera unitària Vox, Ciutadans i el PP en la sessió de control d'aquest dijous al Parlament. D'una manera o altra, les tres formacions han carregat contra la diferència en el percentatge de vacunació entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional espanyola i Guàrdia Civil. "No es cansen de sembrar odi?", s'ha preguntat Lorena Roldán, que s'ha estrenat com a diputada del PP amb el mateix discurs que ja verbalitzava quan era a Ciutadans. Joan Garriga, de Vox, ha acusat el Govern de discriminar, un argumentari similar al de la formació taronja que ha fet servir el diputat tarragoní Matías Alonso, que ha interpel·lat Meritxell Budó.La consellera de la Presidència ha intervingut després de dos xocs consecutius entre la consellera de Salut, Alba Vergés, amb Roldán i Garriga. "La prioritat és vacunar tothom", han remarcat les dues dirigents governamentals. Les formacions espanyolistes han estat crítiques amb Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, que dimarts va assegurar que li importava un "rave" si a qui s'havia de vacunar eren policies o guàrdies civils perquè la seva prioritat era immunitzar la majoria de la població. "Això és el més miserable en mesos", ha apuntat Roldán, que ha rebut un toc d'atenció de Laura Borràs, presidenta del Parlament, per les formes de la seva intervenció.El TSJC va exigir dimarts al Departament de Salut que garanteixi, "sense cap excusa garanteixi immediatament i sense dilacions", la vacunació contra la Covid-19 de tots els agents estatals establerts a Catalunya. D'aquesta manera, el tribunal donava deu dies perquè s'arribi a la proporció de vacunació dels actius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil igual que als Mossos i la Guàrdia Urbana, i demanava un informe a Salut perquè confirmi que s'ha executat aquesta mesura cautelar. A més, també imposa les costes del procediment a la Generalitat. Unes costes que Vox ha demanat que Vergés i Josep Maria Argimon paguin "de la seva butxaca" per no perjudicar el Govern.El tribunal va acceptar la mesura cautelar sol·licitada pel sindicat del Cos Nacional de Policial-Justícia Policial (JUPOL) i l'Associació de la Guàrdia Civil - Justícia Civil (JUCIL) i estableix que Salut modifiqui el pla de vacunació de personal essencial incloent els agents dels dos cossos espanyols que presten servei a Catalunya. La sala contenciosa ordenava també que es notifiqui personalment aquesta decisió a la consellera de Salut amb l'advertència que en un termini màxim de cinc dies haurà de comunicar al tribunal el càrrec i la identificació de la persona encarregada del compliment de la resolució judicial. Si no ho fa, la sala considerarà que l'autoritat responsable és Vergés.La polèmica va esclatar fa unes setmanes arran de la lenta immunització dels agents espanyols. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va retreure a Salut incomplir l'estratègia de vacunació acordada al Consell Interterritorial pel que fa a la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Argimon va negar cap discriminació i va explicar que el retard en la protecció dels policies i guàrdies civils es deu als problemes amb Astrazeneca, la vacuna que se'ls havia d'administrar. Concretament, a dia d'avui, aquestes dosis estan limitades a les persones de 60 a 69 anys. "Mai discriminem ningú per ideologia, religió, edat, gènere o cap altra raó. Si algú està prioritzat, es vacunarà", va dir Argimon aquesta setmana.

