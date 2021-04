El Sismògraf tanca amb una ocupació de prop del 100% i anuncia un nou model de festival

La transformació del Sismògraf de cares al 2022 ja és en moviment. Foto: Martí Albesa.

El Sismògraf 2021, que ha tingut lloc del 8 d'abril i es clourà aquest 2 de maig, tanca el cap de setmana la 13 edició amb una valoració molt positiva. Un Sismògraf diferent, expandit en el temps, que s'ha celebrat més enllà d'Olot també a una desena de nodes creatius de la comarca de la Garrotxa, i que ha assolit quasi el 100% d'ocupació a les 51 funcions dels 36 espectacles programats.L'organització celebra la bona acollida de les propostes del Sismògraf per part del públic i, també, haver pogut tirar endavant un festival presencial en la seva totalitat, tot i les restriccions imposades per causa de la pandèmia.Un tancament exitós, igualment, pel que fa a la relació amb el sector: el Sismògraf ha complert amb escreix les expectatives de mercat amb la celebració d'unes jornades PRO que van seguir de manera virtual 170 professionals de 15 nacionalitats i amb l'assistència al festival de més de 300 professionals.Amb el tancament d'aquesta 13a edició, el festival encara una transformació cap a un nou model de festival, fruit d’una voluntat d’innovació constant al llarg de la seva trajectòria.El Sismògraf vol ser, a partir d’ara, un festival situat i conscient. Situat en l'entorn i el paisatge que el defineix i que l’envolta i en complicitat amb la resta de paisatges del món; i conscient del planeta en què vivim i de la necessitat de trobar noves maneres de relacionar-nos-hi i fer-hi aportacions a través del fet artístic i la creació.Sota el nou lema "el festival que detecta el moviment del cos i del planeta", el Sismògraf vol celebrar la dansa i les arts vives amb una mirada diferent sobre el cos a una escala propera i alhora global. Vol donar cabuda a disciplines que es relacionen amb el cos en totes les seves formes: la dansa, el circ, la performance i les arts vives en general, i fer-ho des d’una perspectiva de responsabilitat social i ecològica cap al nostre entorn.Amb la seva transformació cap a un nou model de festival, el 2022 el Sismògraf deixarà pas a un nou mercat estratègic de dansa. L'edició vinent del Sismògraf se celebrarà a la Garrotxa durant el mes d’abril i estarà organitzat per l’Ajuntament d’Olot.

