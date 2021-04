Més de 250 eurodiputats i diputats reclamen l'amnistia al govern espanyol

Més de 250 eurodiputats i diputats d'arreu del món han signat una carta dirigida al govern espanyol reclamant “una solució política pel conflicte” català i l’amnistia de presos i exiliats. La carta l’ha presentat aquest dijous davant del Parlament Europeu l'eurodiputada Clare Daly, acompanyada per altres membres de la plataforma Diàleg UE-Catalunya.Daly ha reclamat al govern espanyol que intervingui i que faci “tots els canvis legals i institucionals necessaris” per a donar l’amnistia als presos i exiliats catalans. A la carta, recalquen que no es pot avançar cap a “una normalització” de la situació a Catalunya amb “líders independentistes a la presó o a l'exili". A més, també afirmen que cal "aturar la persecució als molts independentistes que encara tenen causes judicials obertes”.La carta s'adreça al president espanyol, Pedro Sánchez, i a la vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i els insta a fer "passos valents" per arribar a la resolució del conflicte "per mitjans democràtics".La missiva recorda a Sánchez que els resultats de les eleccions del 14-F al Parlament van demostrar la "notable resistència" del moviment independentista amb un 52% dels vots per a les formacions secessionistes. També destaca que Amnistia Internacional, després de revisar la sentència i el judici del procés, va determinar que la interpretació del delicte de sedició per part del Tribunal Suprem és contrària al principi de legalitat i implica imposar restriccions desproporcionades.Durant l’acte de presentació de la carta, aquest dijous davant el Parlament Europeu, l'eurodiputada Clare Daly ha estat acompanyada d’eurodiputats catalans com Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Diana Riba o Jordi Solé.Entre els membres que han signat la carta hi ha 200 diputats d'arreu del món i una cinquantena d'eurodiputats. El grup parlamentari europeu amb més nombre de signants a la carta ha estat el dels Verds/ALE, on s’integren ERC i els Comuns, amb un total de 27 eurodiputats. També n’hi ha de l'Esquerra Unitària, Socialistes, liberals de Renovar Europa i Conservadors i Reformistes europeus.Entre els signants hi ha diputats dels laboristes britànics, del partit Sinn Féin, del partit francès Libertés et Territoires, dels escocesos de l'SNP, els flamencs de l'NVA, el Bloc Québécois, el Bloco de Esquerda de Portugal o el partit kurd, entre d’altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor