Topada entre el PSC i el Govern pel nou documental sobre el judici emès a TV3

Fa setmanes que el PSC ha situat TV3 com un dels pilars del seu argumentari contra el Govern. La sessió de control d'aquest dijous al Parlament no n'ha estat l'excepció. Beatriz Silva, diputada dels socialistes, ha posat en qüestió l'emissió del documental El judici -dirigit per Lluís Arcarazo amb la producció executiva de Jaume Roures, de Mediapro- i la manera com s'ha finançat. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha defensat la vigència del documental i ha indicat que el Govern no protagonitza "ingerències" en el contingut de la cadena. Salvador Illa, líder del PSC, va demanar fa uns dies la dimissió del director de TV3, Vicent Sanchis.Silva ha indicat que el documental no té "pluralitat", i ha destacat que només vuit segons de l'última emissió estaven dedicats a una veu contrària al posicionament dels presos polítics. "Els 440.000 euros han sortit d'una aportació extraordinària", ha preguntat la diputada del PSC. Budó ha indicat que al Govern només li "pertoca" garantir que els mitjans públics compleixin amb la "neutralitat" i la "pluralitat". "No és un model d'ingerència", ha ressaltat la consellera de la Presidència, que ha desgranat el mateix discurs que es fa servir durant cada sessió de control sobre aquesta carpeta.La representant socialista ha recordat que existeixen àudios de directius de Mediapro -intervinguts durant l'operació Volhov- sobre venda de productes a TV3. "Han d'explicar d'on surten els diners. Han sortit del fons Covid?", ha qüestionat Silva. "No minimitzem la feina que hi ha darrere d'aquest documental, que s'ha fet durant dos anys. Hi ha més de 30 entrevistes a tots els implicats en el procés. La sèrie vol aportar claus polítiques i jurídiques sobre el procés al Suprem, que encara és generador de notícies", ha ressaltat. "No és competència ni d'aquesta consellera ni del Govern decidir la programació de TV3 i de Catalunya Ràdio, ni controlar els seus continguts", ha insistit."Vostè sap molt bé que hi ha diversos mecanismes per controlar els mitjans públics, i que TV3 és líder en audiència i credibilitat. No parlem de control de continguts, sinó l'adequació a la normativa vigent. No hi pot haver censura ni ingerència política", ha apuntat la consellera de la Presidència, que ha posat en dubte la voluntat de "passar pàgina" expressada durant la campanya pel PSC, liderat per Salvador Illa. Els socialistes han convertit TV3 en un dels elements de xoc contra el Govern, com va exposar Alícia Romero, la seva portaveu, en aquesta entrevista a NacióDigital

