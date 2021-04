Pfizer preveu començar a vacunar nens a partir del juny

Altres notícies que et poden interessar

Pfizer i BioNTech ja tenen marcat el calendari de vacunació per a totes les franges d'edat. Autoritzada en tots els adults -i actualment administrada sobretot en els majors de 80 anys-, la vacuna ha d'afrontar ara la seva arribada als menors.Així, Ugur Sahin, cofundador de BioNTech i un dels creadors del vaccí, assegura que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) podria autoritzar el seu producte per als nens d'entre 12 i 15 anys aquest mateix mes de juny. "Estem en les últimes fases dels assajos clínics", afirma al diari Spiegel, així que calcula que el permís "podria arribar en un període d'entre 4 i 6 setmanes".El líder de la farmacèutica afirma també que a partir del setembre esperen poder estendre la vacunació a tothom: "Ara pot anar molt ràpid", diu. D'aquesta manera, l'empresa vol habilitar les vacunes contra el coronanavirus per a tots els nens a partir de sis mesos el setembre que ve.Aquest mateix dimecres, Sahin va confirmar que farà falta una tercera dosi de reforç per consolidar la protecció contra el coronavirus. La vacuna, que s'administra en dues dosis, necessitarà aquesta tercera punxada per a millorar la protecció: així, després de la segona, en caldrà una altra al cap de nou mesos. Un cop finalitzat el procés, es faran punxades "de record" cada any o cada divuit mesos.

