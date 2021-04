Una empresa de piscines crema completament a l'Alt Empordà

Un incendi crema completament una nau industrial d'una empresa de fabricació de piscines a Agullana (Alt Empordà). Fins a 24 dotacions dels Bombers treballen en les tasques d'extinció des de les nou del matí i, de moment, no donen per controlat el foc.L'incendi, que no ha provocat ferits, ha deixat una enorme columna d'un intens fum negre que s'ha fet visible des de diversos punts de la zona. A causa d'aquesta incidència, la carretera GI-504 està tallada en els dos sentits a Agullana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor