Sis anys i mig de presó per a l'home que va violar dues noies durant el Halloween de 2019 a Barcelona

Segons el relat de la fiscalia, l’home, que en el moment dels fets tenia 32 anys, anava pel carrer cap a les 4.45 hores de la matinada de l’1 de novembre. En veure una jove de 21 anys disfressada amb sang a la cara i que sortia d’una festa de disfresses la va seguir. En un moment determinat s’hi va acostar per darrere, li va tapar la boca, la va llençar violentament a terra, la va colpejar per tot el cos, es va posar a sobre d’ella i li va introduir els dits a la vagina trencant-li les calces i les mitges. La noia va demanar ajuda a crits i això va fer fugir l’agressor.Pocs minuts després, l’home va veure una noia de 23 anys amb la cara pintada de ‘Joker’ que també sortia d’una festa de Halloween. Quan la noia anava a entrar al seu portal, també s’hi va llençar a sobre per l’esquena, la va tirar a terra i s’hi va posar a sobre mentre la grapejava per tot el cos i li acabava trencant les calces. La noia també va demanar ajuda a crits i això va alertar un altre home, que es va apropar corrent i cridant. L’agressor va intentar fugir però va ser atrapat per aquest tercer individu, que va rebre diversos cops de l’agressor fins que va arribar la policia. L’assaltant va ser empresonat.La primera víctima va patir lesions a l’ull, genolls i cervicals, que la van deixar 10 dies de baixa. La segona víctima també va patir lesions a l’ull, esquena i espatlla, amb 20 dies de baixa, a més de tenir com a seqüela un trastorn d’estrès posttraumàtic lleu, amb una por constant a sortir al carrer. Per últim, l’home que va atrapar l’agressor va patir lesions al cap i a la mandíbula, cosa que el va deixar 10 dies de baixa.Per tot això, la fiscalia demanava inicialment 13 anys de presó i 13 més de llibertat vigilada, amb la prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb les víctimes durant 18 i 15 anys respectivament, per un delicte de violació i un altre d’agressió sexual, a més de tres delictes lleus de lesions. A més, li demanava 5.400 euros de multa 45.150 euros d’indemnització a les víctimes.