La Cambra manté la previsió de creixement d'un 6% i preveu recuperar el nivell precrisi el 2022

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat aquest dijous el seu informe de conjuntura del primer trimestre del 2021, que manté la previsió de creixement del 6% i preveu recuperar el nivell anterior a la crisi pandèmica l'any 2022. Ho han fet la presidenta de la Cambra, Mònica Roca, junt al director del Gabinet d'Estudis, Joan Ramon Rovira. Segons la Cambra, aquest any es recuperarà només la meitat del que es va perdre el 2020. El 2022 continuarà la tendència alcista a un ritme similar (6,1%) i l'economia catalana acabarà l'any aproximant-se ja al nivell de prepandèmia.Després d'un primer trimestre d'estancament en el ritme de recuperació a causa de la tercera onada, en el segon trimestre s'entreveu ja més d'optimisme gràcies al bon ritme de vacunació i a l'impacte positiu que tindrà en l'economia mundial el programa d'estímul econòmic engegat per l'Administració Biden als Estats Units, de més d'1,9 bilions de dòlars. Amb tot, segons la Cambra, no serà fins al tercer trimestre, amb l'arribada de l'estiu, quan es preveu que la recuperació agafi empenta."La millor política econòmica és la vacunació", ha afirmat Mònica Roca per resumir el quadre general actual i el que es preveu en els propers mesos. Per consolidar la recuperació, ha dit, calen diverses condicions: assolir la immunitat de grup, incrementar el consum privat i l'arribada dels fons de Next Generation.Mònica Roca també ha reclamat la constitució d'un Govern el més aviat possible. Sobre les negociacions i el fet que s'han allargat, la presidenta de la Cambra ha afirmat que si serveixen per assolir un executiu més sòlid, seran positives. Ha insistit en què el nou govern sigui "fort i cohesionat", i ha esxpressat la seva confiança per disposar d'uns pressupostos.Cal destacar que per segon mes consecutiu, continua el progressiu augment del nombre d'empreses. Hi ha 238.360 comptes de cotització el març, 1.440 més que el mes de febrer. El mercat de treball també ha millorat de manera sensible gràcies a l'obertura de Setmana Santa, que ha permès reduir els treballadors en ERTO. Al llarg de l'any es preveu una recuperació de l'ocupació del 3,8%. El nombre efectiu d'assalariats (descomptats els que estan en ERTO) se situa el març un 7,2% del nivell anterior a la pandèmia.Pel que fa a sectors, el turístic (un 12% del PIB català), amb el bon temps i l'augment progressiu de vacunats, es preveu que se situi en un 50-60% dels nivells del 2019. La indústria continua el gradual procés de recuperació gràcies a les exportacions, que han registrat un increment del 6,4% al mes de febrer, malgrat els efectes negatius del Brexit, la crisi de l'automòbil i l'encariment del transport marítim procedent dels països asiàtics. El fet que Catalunya tingui una pe destacat dels sectors agroalimentari i farmacèutic, està suposant un element de suport important per a la recuperació global de l'economia.L'Indicador de Confiança Empresarial per al segon trimestre ja mostra una millora respecte al trimestre anterior i continua la forma de recuperació en "V" asimètrica. Per sectors, l'hostaleria i el transport són els que més augmenten la confiança en el segon trimestre, després d'un primer trimestre força dolent per les restriccions i els tancaments. També el comerç i la resta de serveis mostren una millora de la confiança en el segon trimestre però de menor intensitat, mentre que la indústria i la construcció moderen les perspectives després del fort repunt dels trimestres anteriors.

