La majoria independentista certifica el relleu de Cuevillas per Madaula a la mesa del Parlament

Sense sorpreses en la primera votació del dia del ple del Parlament d'aquest dijous. Aurora Madaula, diputada de Junts, ha estat escollida nova secretària segona de la mesa de la cambra en substitució de Jaume Alonso-Cuevillas, que va ser apartat del càrrec fa un mes després de criticar la via de la confrontació "simbòlica". Madaula ha rebut els vots de la majoria independentista -74 escons, els que sumen el seu partit, ERC i també la CUP- i, d'aquesta manera, es convertirà en la mà dreta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en l'òrgan rector del dia a dia del Parlament. Madaula és una de les principals dirigents de l'ànima més independent de Junts, projecte al qual es va sumar des de les eleccions catalanes de l'any 2017. El principal candidat alternatiu -Lucas Ferro, dels comuns- ha rebut els vots del seu partit i del PSC.La votació s'ha fet, com marca el reglament, de manera secreta i en urna. Per primera vegada des que va arrencar la pandèmia, els 135 diputats han ocupat tot el recinte de l'hemicicle mantenint les distàncies necessàries. Els tres primers plens de la legislatura, el que va servir per triar Borràs com a presidenta i els dos que van certificar el fracàs -momentani- de la investidura de Pere Aragonès, s'havien celebrat a l'auditori del Parlament. En les tres ocasions Cuevillas s'havia assegut al seu seient com a secretari segon, i aquest dijous ja ho ha fet com a diputat ras, perquè la seva renúncia -decidida també per Carles Puigdemont i Jordi Sànchez- ja s'havia fet efectiva.En un primer moment, ERC va intentar vincular el relleu de l'advocat de l'expresident de la Generalitat a la investidura d'Aragonès, però finalment ha arribat abans la tria de Madaula que no pas un acord per desbloquejar el nou Govern. La setmana ha estat presidida per la cimera a Lledoners de dimarts, avançada per NacióDigital , en la qual s'ha avançat en la negociació sobre l'estructura de Govern però no s'ha desbloquejat el pla B a la taula de diàleg que exigeix Junts per planificar els nous passos del procés. L'horitzó temporal amb el qual treballen els negociadors passa per mitjans de maig, tot i que s'espera que aquest cap de setmana les converses sobre el nou executiu avancin.Els comuns havien demanat amb insistència que ERC col·laborés amb ells per situar un dels seus representants -Lucas Ferro- a la mesa, però la petició no va prosperar. La mesa del Parlament està constituïda per cinc membres independentistes : Borràs, Madaula, Anna Caula, Rubén Wagensberg i Pau Juvillà. Els altres dos seients estan ocupats per dirigents del PSC, que són Ferran Pedret i Eva Granados. Tots ells s'estrenen aquesta legislatura com a membres de l'òrgan rector de la cambra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor