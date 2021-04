Salut inicia a Girona els cribratges seriats amb PCR d'automostra nasal

Cartell del Departament de Salut sobre les preses d'automostra a la ciutat de Girona. Foto: @icsgirona.

El Departament de Salut inicia aquest dijous, 29 d’abril, els cribratges poblacionals amb PCR d’automostra nasal a la Regió Sanitària de Girona, que es farà a través dels Centres d’Atenció Primària.L’acció començarà avui a la ciutat de Girona i hi estarà operativa durant dos dies, fins al divendres, 30 d’abril. Les persones que hi participin podran recollir l'equip d’autopresa en una carpa instal·lada davant del Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell en horari continuat de 10 del matí a 7 de la tarda. Està adreçat a persones d’entre 16 i 60 anys, asimptomàtiques, que no hagin passat la Covid-19 en els darrers tres mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació.El cribratge serà seriat, de manera que cada participant podrà fer-se una PCR cada quinze dies mentre duri la realització del cribratge al territori. La setmana que ve, el cribratge s’estendrà inicialment a Roses i Lloret de Mar i properament s’informarà de les dates i els punts on es podrà recollir l’estoig d’automostres. La tria dels territoris on es desenvoluparan aquests cribratges poblacions s’ha fet seguint criteris epidemiològics i poblacionals.En el moment de la recollida de l'equip, un gestor COVID s’encarregarà de registrar les dades dels participants per fer-ne el seguiment. La prova es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt de recollida en un temps màxim de 30 minuts des de la recollida de la mostra. L'equip per a l’autopresa conté una bossa amb tancament hermètic “zip”, un escovilló, un tub on s’haurà de dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes.El procediment és senzill i cal seguir els passos detallats al propi kit. Un cop rentades les mans i oberta la bossa, s’introdueix l’escovilló uns 2 centímetres per la primera fossa nasal, es gira dins del nas fregant-lo contra les parets durant 5 segons i es retira suaument. Amb el mateix escovilló, s’ha de repetir aquest procediment amb l’altra fossa nasal. Un cop finalitzat, s’introdueix al tub, es tapa i es guarda a la bossa amb tancament per ser retornar al punt de recollida. Cal també col·locar correctament les etiquetes amb codis de barra incloses en el lot d’automostra.Les persones que hagin participat en el cribratge podran consultar el resultat de la PCR a La Meva Salut entre 48 i 72 hores des de la seva recollida. Si el resultat és positiu, se’ls contactarà des del Servei de Vigilància Epidemiològica per fer l’estudi de contactes i dictar l’aïllament pertinent.Els cribratges d’automostra es faran gràcies a la capacitat de quatre grans laboratoris a Catalunya que, mitjançant el sistema d’agrupació de mostres, poden fer fins a 15.000 proves PCR al dia. Aquesta nova iniciativa complementa l’estratègia de cribratges poblacionals i en centres universitaris, així com la campanya de vacunació, que segueix avançant a la regió de Girona.“Amb aquesta nova estratègia volem avançar-nos al virus i tallar el màxim nombre cadenes de transmissió de persones asimptomàtiques. L’automostra nasal és una eina segura, ràpida i de fàcil utilització” explica el gerent de la Regió Sanitària Girona, Miquel Carreras.Així mateix, Carreras fa una crida a la participació de la ciutadania: “Les proves són una oportunitat per detectar persones asimptomàtiques i que poden transmetre el virus al seu entorn. És per això que és cabdal detectar aquests casos per evitar que contagiïn a persones vulnerables del seu entorn”. A més ha recordat que cal mantenir les mesures de protecció de “distància, mans, mascareta i ventilació i reduir les interaccions socials”. “Sense la col·laboració i la implicació de tothom no aconseguirem posar fi a la pandèmia”, ha remarcat.Pel que fa a la situació epidemiològica, en l’última setmana, entre el 18 i el 24 d’abril, s’han confirmat 206 casos més de COVID-19 a la ciutat de Girona, el risc de rebrot de situa en 390 punts i l’Rt a 0,90. La incidència acumulada en els últims 14 dies ha augmentat i actualment és de 430,29. En el conjunt de la regió, hi ha 177 pacients ingressats als hospitals, 50 dels quals als serveis de crítics.

