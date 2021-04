Un jove de Lleida salva un nadó que estava sol en una cuina a punt de cremar-se

Un jove lleidatà de 23 anys ha salvat aquest dimecres un nadó que s'havia quedat sol en una cuina amb una paella al foc en un pis del passeig de Ronda de Lleida.Segons relata el diari Segre , el noi ha rebut l'avís d'una veïna, que assegurava que havia sortit a recollir un paquet i que la porta se li havia tancat després que el gos sortís al replà. La dona ha alertat que la criatura, de menys d'un any, estava sol a la cuina, on hi havia paelles al foc.Ha estat en aquest moment que el jove ha anat a buscar el president de la comunitat i, en veure que no hi era, ha trucat al 112. Tot i això, el lleidatà ha volgut actuar sense esperar, i ha entrat per una finestra del replà que donava al pis. El jove ha agafat el nen i ha sortit fora de l'immoble.Poc després, els Bombers han arribat fins al pis, on han comprovat que el foc de l'oli ja havia estat sufocat pel mateix noi.

