La Fiscalia insisteix en la persecució als síndics de l'1-O

La Fiscalia insisteix en la persecució als membres de la sindicatura electoral de l'1-O i ha presentat recurs contra la sentència del jutjat penal perquè sigui l'Audiència de Barcelona qui revisi el cas, segons ha avançat TV3. Té poques possibilitats d'èxit -el marge en cas de sentència absolutòria és estret- però vol dir uns mesos més d'incertesa per als cinc acadèmics després de més de tres anys de persecució penal.El passat 15 d'abril la jutge va dictar sentència i va absoludre Jordi Matas, Tània Verge, Josep Pagès, Marc Marsal i Marta Alsina dels delictes de desobediència i usurpació de funcions pel seu paper com síndics de l'1-O. Argumentava, amb "elegància com apuntava l'advocat Ramon Setó en aquesta entrevista a NacióDigital , que la Fiscalia no havia aportat prou prova per acreditar els delictes. El recurs de la fiscal diu que la valoració de la prova no s'ha fet correctament.Al judici, que es va haver d'ajornar diverses vegades, els cinc acusats van negar els delictes i van insistir que només es van reunir una vegada, abans de les resolucions del Tribunal Constitucional (TC) i van cessar en les seves funcions un cop l'alt tribunal va ordenar-ho, sota amenaça de multes de 12.000 euros per persona i dia.La defensa va acusar la Fiscalia d'instrumentalitzar la querella contra la sindicatura per impedir el referèndum, o almenys evitar que es fes amb les garanties previstes, i per això va redactar un escrit poc precís, redactat amb presses i, com va argumentar Setó, "sense cap base fàctica" i, en la primera versió, amb fets que feien referència al 8 de setembre.Ara, la Fiscalia manté la pressió contra els síndics i serà l'Audiència de Barcelona qui haurà de ratificar l'absolució. El recurs, però, no permet que es repeteixi el judici i no es poden revisar els fets provats. Això, per tant, en dificulta molt les perspectives d'èxit per part del ministeri fiscal.

