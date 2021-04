Aquesta nit (avís, 23.43h), #bomberscat hem treballat amb 7 dotacions en l'incendi de 2 barques al port de Santa Margarida (Roses). S'han retirat els vaixells amarrats al costat i @salvamentogob ha muntat barreres de contenció. @semgencat ha atès 1 persona per cremades a la cama. pic.twitter.com/dhAEh9B20g — Bombers (@bomberscat) April 29, 2021

Un incendi ha afectat dues embarcacions al port de Santa Margarida de Roses (Alt Empordà) la matinada d'aquest dijous i una d'elles s'ha enfonsat. Una persona ha resultat ferida per cremades en una cama i ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Els Bombers han rebut l'avís a les 23.43 hores i hi han desplaçat set dotacions. Protecció Civil ha activat el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (Camcat).Els Bombers han donat per extingit l'incendi cap a les 4.00 hores, segons ha informat Protecció Civil. Salvament Marítim ha posat una doble barrera per contenir el vessament.

