Mor Juan Joya Borja, «el Risitas»

L'actor i humorista sevillà Juan Joya Borja, conegut com El Risitas, ha mort aquest dimecres a la tarda a l'Hospital Virgen del Rocío de la capital andalusa. El setembre del 2020 va ser ingressat a l'Hospital de la Caritat de la ciutat, després de patir l'amputació d'una cama per una malaltia.L'actor va saltar a la fama a principis de la dècada dels 2000 per les seves aparicions en programes de Jesús Quintero com ara El vagabundo o Ratones Coloraos, on va fer-se popular el seu pecular riure.

