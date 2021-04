Actuar com a lobby i fer forat entre els autònoms: els objectius de la nova Patronal Catalana

"Estigueu preparats, alguna cosa bona està per arribar!". La frase es pot llegir en el web en construcció de Patronal Catalana, el projecte per crear una nova organització empresarial que impulsa Pere Barrios, excandidat a presidir Pimec en les eleccions del 23 de febrer passat. NacióDigital ja va avançar la gènesi de la iniciativa , que ja té pràcticament una data. A finals de maig es presentarà en societat aquesta entitat promoguda per un nucli d'empresaris majoritàriament independentistes però que vol ser "absolutament despolitizada", segons els seus impulsors.En els propers dies, els promotors de Patronal Catalana explicaran el seu projecte al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. En aquests moments, els organitzadors ja tenen definits els principals objectius: una estructura molt àgil, amb unes quotes baixes per facilitar l'adhesió d'empresaris, i una organització descentralitzada. En aquests moments, estan fent els darrers retocs al que serà el web corporatiu.Els autònoms, uns 300.000 a Catalunya, són un dels sectors als quals pensen adreçar-se i on creuen que trobaran més receptivitat. Consideren que és un col·lectiu que no es troba representat per cap patronal. I que, de fet, ja va tenir un paper destacat en el triomf de la canddiatura de Joan Canadell a la Cambra de Comerç. La finalitat és assolir un 15% de representativitat dins del teixit empresarial, que els donaria el reconeixement d'agent social. Això vol dir aproximadament uns 90.000 associats. La llei estableix aquest percentatge per assolir la representativitat.Si fer forat entre els autònoms és un objectiu clar, l'altre és actuar com a lobby de defensa dels empresaris "sense complexos", en paraules de Pere Barrios. Per això ell rebutja el model organitzatiu de la resta de patronals, que considera "massa burocratitzats i condicionats pel poder polític". Entre els impulsors del projecte, es creu que cal defensar sense manies els interessos empresarials amb mentalitat liberal, i algunes veus aposten per posicionar-se en favor de l'acomiadament lliure.Patronal Catalana neixerà del tot desvinculada de cap altra associació, per subratllar la seva independència política. Només es plantegen mantenir una relació propera amb la Cambra de Comerç, d'on, per cert, Pere Barrios n'és vicepresident i va formar part de la candiadatura Eines de País.La voluntat de no aparèixer com "una patronal independentista" ha estat expressa des del primer moment. Això ho destaquen per diferenciar-se d'altres entitats, com AnemxFeina, organització d'empresaris que es defineix com a independentista i que va veure amb recança l'aparició de Patronal Catalana.

