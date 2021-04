El llibre de família desapareix divendres

La digitalització arriba al llibre de família, el document que emeten els registres civils per anotar els naixements, les defuncions i els parentescs en una unitat familiar.Des d'aquest divendres 30 d'abril ja no es lliurarà en format físic, com fins ara, sinó que només existirà de forma digital. És un canvi que es va aprovar fa deu anys, quan es va aprovar la llei 20/2011.Ara bé, els llibres en paper que ja existeixen continuaran tenint validesa i s'hauran de mantenir en aquest format. El canvi és que d'ara endavant no se'n donaran més, i les dades es podran consultar per internet. En cada registre civil, a més, hi haurà un full digital on apareixeran les dades personals de la vida de l'individu.

