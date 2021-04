El govern de Colau demana més temps per revisar el projecte d'Hermitage al port

El Consell d'Administració del Port de Barcelona no ha tractat finalment aquest dimecres la sol·licitud d'atorgar una concessió al museu Hermitage Barcelona, a petició expressa de l'Ajuntament de Barcelona per retirar aquest punt de l'ordre del dia. En un comunicat, el Port ha explicat que el consistori, que és membre del Consell d'Administració, ha instat posposar aquest punt per "disposar de més temps per revisar tota la documentació del projecte".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat que es "guanya unes setmanes" per negociar amb el Port per prendre una decisió final sobre la possible instal·lació del museu Hermitage a la Nova Bocana del Port. "El que volem és que hi hagi diàleg i acord amb el Port i estem treballant per guanyar unes setmanes més de diàleg per arribar a punts d'acord. Estem negociant amb el Port i s'han identificat aquests punts d'acord", ha afegit.



El Port de Barcelona ha expressat que considera el museu Hermitage "un projecte cultural d'interès per a la ciutat" d'acord amb la llei de ports que considera prioritaris els usos culturals als espais que comparteixen ports i ciutats.

"Exemples d'aquest ús cultural són el Museu Guggenheim de Bilbao o el Centro Botín de Santander", ha afegit el Port, que ha valorat positivament la voluntat de dialogar del consistori i s'ha ofert a intensificar les converses per trobar una solució definitiva.

Mentrestant, fonts pròximes a Hermitage Barcelona han subratllat que és "la primera vegada que l'Ajuntament manifesta la voluntat de col·laborar en la negociació d'un conveni amb el Port". També han dit que "el més important és arribar al màxim consens entre totes les parts" perquè el projecte es pugui convertir en una realitat.A finals del gener del 2020 l'Ajuntament va vetar l'aterratge de l'Hermitage a la nova bocana del port. El govern municipal va fer públics els quatre informes encarregats sobre el projecte per valorar si hi donava llum verda o no. Els estudis analitzaven el projecte cultural del museu, l'impacte en l'urbanisme i la mobilitat i la seva viabilitat econòmica. Cap d'ells va resultar positiu el consistori va avisar aleshores que no autoritzaria l'obertura del museu.Les pressions per canviar la postura de l'Ajuntament, però, continuen. La darrera l'ha expressat el Gremi d'Hotelers. El director general de l'entitat, Manel Casals, ha demanat al Port de Barcelona i a l'Ajuntament de la ciutat que siguin "flexibles" perquè l'Hermitage es quedi a Barcelona i es trobi "una ubicació que convingui a tots". En aquest context, el president del gremi, Jordi Mestre, ha assegurat que si l'Hermitage permet que arribi a la ciutat turisme cultural, "benvingut sigui" i ha alertat de la possibilitat que "algú altre se l'emporti i després ens estarem estirant els cabells".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor