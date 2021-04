Netflix llançarà una funció aleatòria per a indecisos

Sovint els usuaris de Netflix passen més temps triant què veure que mirant algun contingut. La plataforma és conscient d'aquest problema i per això preveu llançar pròximament l'opció "reproduir alguna cosa".Es tracta d'un mode aleatori que reproduirà de forma automàtica una sèrie o una pel·lícula que coincideixi amb les visualitzacions prèvies de l'usuari. L'opció arribarà primer a l'aplicació de Netflix per a televisors intel·ligents, i més endavant a l'aplicació per a mòbils.L'algoritme d'aquesta funcionalitat de Netflix per indecisos, que apareixerà quan la plataforma detecti que es passa massa temps remenant entre el catàleg de continguts sense triar-ne cap, podria mostrar-nos també un dels continguts que estiguin inclosos a la llista de pendents de l'usuari, o alguna sèrie o pel·lícula que s'hagi començat a reproduir i no s'hagi acabat.

