Així pots recuperar missatges que han esborrat a WhatsApp

WhatsApp va afegir fa mesos la possibilitat d'esborrar els missatges enviats perquè el receptor no els pugui llegir. L'opció, però, no és del tot efectiva, i existeixen formes per poder llegir els missatges que l'interlocutor ha esborratEn el cas dels telèfons amb Android, cal descarregar l'aplicació WhatsRemoved+, disponible a Google Play. Aquest servei registrarà tots els missatges que arribin al teu compte de WhatsApp i si esborren un missatge, podrem llegir el que hi posava.Una alternativa és WAMR, que no només permet recuperar missatges de text suprimits, sinó també continguts multimèdia. Cal, com amb l'aplicació anterior, permetre que pugui emmagatzemar els missatges rebuts.Per als usuaris d'un iPhone, l'opció per recuperar missatges suprimits és accedir a la versió per a escriptori de l'aplicació de missatgeria, WhatsApp Web.Després cal instal·lar al navegador l'extensió WA Web Plus for WhatsApp, i un cop activa cal seleccionar l'opció de restaurar missatges eliminats.

