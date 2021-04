PP, Cs i Vox de Mutxamel canvien el nom del carrer Enric Valor per avinguda Espanya

L'equip de govern de PP i Cs de Mutxamel, al País Valencià, canviarà el nom del carrer Enric Valor per avinguda Espanya. La proposta s'aprovarà aquest dijous al ple de l'Ajuntament amb els vots a favor del govern de dretes i Vox, per altra banda, l'oposició conformada pel PSPV, Compromís i Podem, hi votarà en contra.



El carrer Enric Valor, que fa referència a un important lingüista i escriptor valencià, va ser inaugurat pel govern del PSPV el 2003. L'oposició, conformada pel PP -a l'alcaldia des del 2011-, va mostrar sempre distanciament amb el nom de l'avinguda, tal com va demostrar l'agost del 2020 en l'estrena de la nova via Enric Valor, quan l'alcalde dels populars va col·locar una placa commemorativa sense citar el nom d'Enric Valor per a referir-se al carrer. L'equip de govern argumenta el canvi de la nomenclatura amb el fet que "la via passa a ser una artèria important de la localitat i no hi ha cap dedicada a Espanya".

Enric Valor, va ser un lingüista i escriptor valencià defensor de la República durant la Guerra, escriptor en clandestinitat d'obres literàries en valencià durant el franquisme -motiu pel qual el van empresonar-, i un dels principals impulsors de la normativització i recuperació del català al País Valencià en els anys posteriors a la mort de Franco. Valor va rebre diferents reconeixements pel compromís amb la llengua i el país des de l'activisme polític i literari, on destaca especialment amb les rondalles. L'escriptor valencià va obtenir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1987, el guardó de Valencià de l'Any el 1997, i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1993, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor