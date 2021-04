L'OMS adverteix que la variant índia pot ser més contagiosa i resistent a tractaments i vacunes

Altres notícies que et poden interessar

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que la variant índia que pot estar contribuint a l'alt nivell d'infeccions al país pot ser més contagiosa i resistent a alguns tractaments i vacunes. Segons un informe de l'OMS, aquesta variant té mutacions "associades amb un increment de la transmissió" i respon positivament a menys tractaments que d'altres.Amb tot, per a l'OMS la variant índia encara no ha assolit el nivell de "preocupant" com les del Regne Unit, Sud-àfrica o el Brasil i ara per ara es limita a "variant d'interès". Aquesta variant es va detectar per primer cop a finals del 2020 i se segueix investigant.Aquest dimarts, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va explicar que la variant encara està en procés d'investigació i que s'està analitzant si seria, o no, més greu. Això sí, apunta que hi hauria d'haver un control de fronteres més "estricte" tal com passa al Regne Unit, Alemanya o Bèlgica. Argimon considera que cal estar previnguts per si una futura variant "entra" i s'escapa a les vacunes. "No estic parlant de la variant Índia, però podria tirar enrere tota la feina que s'està fent", ha avisat.

