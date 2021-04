ERC i JxCat denuncien «deixadesa» del govern de Colau per evitar el desallotjament del Gimnàs Sant Pau

Continua el compte enrere per l'ordre de desallotjament que afecta el Gimnàs Sant Pau, prevista per aquest divendres. La propietat ha fixat en 14 milions el preu de venda i l'última oferta de l'Ajuntament és de 9,5 milions. Aquest dimecres, ERC i JxCat han retret al consistori que s'hagi arribat a les darreres 36 hores prèvies al desnonament sense acord."Hi ha un gravíssim pecat d’omissió per no haver adoptat decisions", ha assegurat Ernest Maragall en una atenció als mitjans davant del gimnàs, mentre que la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha acusat el govern municipal de "deixadesa".El conflicte entre el gimnàs i la propietat fa cinc anys que dura. El 2016 el ple municipal va descartar iniciar un procés d'expropiació i el 2018 va votar una proposició per comprar la finca i fer-hi habitatge social. Tres anys després, però, el gimnàs continua amenaçat.El context, a més, és delicat ja que l'entitat s'ha convertit en un punt d'atenció de referència per a persones sense llar. Des de l'esclat de la pandèmia, i després d'haver signat un acord amb l'Ajuntament, el gimnàs ha atès més de 2.500 usuaris en poc més d'un any.​"Mai han tingut una compra tan fàcil. Han tingut el suport de l’oposició", ha afirmat el portaveu del gimnàs, Ernest Morera, que ha reclamat a l'alcaldessa, Ada Colau, que "agafi el timó" de les negociacions. "Som a 36 hores i sense els deures fets", ha lamentat.ERC i JxCat també s'han referit a la postura de la propietat, la família Samaranch-Viñas. Maragall ha reclamat un canvi d'actitud. "Que la cobdícia no sigui la seva única raó", ha demanat. Artadi, en canvi, ha agraït a la propietat la "flexibilitat" i ha assegurat que ha presentat dues taxacions diferents de l'immoble a l'Ajuntament.

