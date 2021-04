Iglesias rep una segona carta amb bales i una nova amenaça de mort

El líder de Podem i exvicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha rebut una nova carta amb diversos projectils i una amenaça de mort al seu interior, segons han confirmat fonts de la seva formació. En aquesta ocasió, la carta s'ha enviat a la Direcció General de la Guàrdia Civil, tot i que l'amenaça era per Iglesias.Es tracta de la segona missiva amb amenaces de mort que rep Iglesias en una setmana, després que dijous passat rebés la primera amb quatre bales dins i amenaces contra la seva figura, la seva parella i ministra Irene Montero, i els seus pares.Per altra banda, aquest matí l'oficina de Correus de Vallecas, ha interceptat una carta dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del govern espanyol, amb dues bales de 38 mm al seu interior i una nota amenaçant: "Tant de bo et rebentin les meninges per les celles".Aquests dos casos s'afegeixen a les darreres cartes amenaçants rebudes per polítics, com el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska; la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez; la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

