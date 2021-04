«La Conxita es queda»

🔴 EN DIRECTE | Resposta veïnal per aturar el desnonament de la Conxita.



L'Ajuntament de #SantCugat li ha trobat un habitatge protegit per d'aquí un mes i s'havia pactat la sortida, però el jutge ha accelerat l'ordre de desnonament; ✍️ @SergiBaixasColohttps://t.co/phyngSXD5w pic.twitter.com/Iy1DgNEe4B — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) April 28, 2021

La Conxita denuncia als Mossos la violació domiciliària que ha patit per part dels falsos periodistes. Foto: Sergi Baixas

Les víctimes estan més desprotegides quan tot falla. O no? Aquest dimecres al matí, la Conxita ha hagut de fer front a una ordre de desnonament del seu pis ubicat al carrer d'Estapé, número 64 de Sant Cugat, on hi viu des de l'any 1975. Però el primer ensurt l'ha patit uns minuts abans, quan unes persones que s'han fet passar per periodistes han accedit a l'interior del seu domicili per començar a desmuntar-li els mobles. Gràcies a una veïna que ha fet veure que al bloc de pisos hi havia un incendi, els han pogut expulsar de casa.Encara espantada i tremolosa, ens ha obert la porta preguntant-nos "si érem els periodistes de veritat". Afectada per la violació de domicili que acabava de patir ens relata el seu cas. Conxita és una pensionista divorciada de 69 anys a qui l'exmarit, per acord no escrit, li pagava la renda antiga del pis d'uns 300 euros. Fa poc però, la seva exparella va deixar de pagar.En aquell moment, el propietari del bloc de pisos, Lorenzo González, va iniciar un procés judicial contra l'exparella de la Conxita per impagament, ja que el pis estava al seu nom. En no arribar-se a cap acord, s'activa una ordre de desnonament que agafa la Conxita per sorpresa fa tan sols unes setmanes."La meva pensió és de 600 euros. Jo no puc assumir pagar-ho sola", lamenta mentre explica que fa tasques de cangur i voluntariat a la ciutat. A més, com que el pis no està al seu nom, no podia acollir-se a les ajudes pel lloguer de l'administració local i la propietària es negava a negociar ni a parlar amb l'afectada.Gràcies a la intervenció de la regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament, es va organitzar una taula d'emergència per valorar el seu cas particular i reubicar-la tenint en compte la seva situació de risc d'exclusió social. La resposta ha estat ràpida i el consistori ja té reservat un habitatge de protecció al qual podrà accedir-hi a finals del mes de maig.No obstant això, i malgrat haver-se arribat a un acord amb els jutjats de no executar cap ordre de desnonament fins que no s'instal·lés a l'alternativa habitacional; un jutge ha accelerat l'ordre per fer-la fora avui mateix.Ha estat llavors quan el Sindicat de Llogateres s'ha fet ressò del cas convocant una seixantena de persones a l'entrada del bloc de pisos per aturar el desnonament. Finalment però, no ha fet falta posar els cossos perquè una parella de Mossos s'han apropat per comunicar que el desnonament havia quedat suspès fins a proper avís.Des del Sindicat denuncien el cas "flagrant" de vulnerabilitat econòmica que ha patit Conxita, amb tot l'estrès i situació d'angoixa en una persona gran que provoca experimentar una situació d'aquestes característiques. Un sistema que, afirmen, "falla per totes bandes" quan s'està fent fora a una pensionista de casa seva on hi viu des de fa 45 anys amb una ordre de desnonament d'una setmana per l'altra. Assenyalen que és incomprensible que el jutge no s'hagi avingut a endarrerir l'ordre poc més de 30 dies per protegir una persona vulnerable i sospiten que el propietari, advocat de professió, tingui "moltes influències en el sistema legal de la comarca" .A més, el col·lectiu assenyala la "violència immobiliària absoluta" que ha significat que el propietari enviés una gent a netejar el pis fent-se passar per periodistes. Per altra banda, també remarquen que la tasca del Sindicat és acompanyar les persones que pateixen aquestes situacions i aturar aquests "sense-sentits d'injustícia social i judicial" arribant allà on, per exemple, l'Ajuntament no hi arriba a temps."Quan tot falla, la desobediència civil és necessària per fer allò que el sistema no fa, que és protegir les persones vulnerables", conclouen.Una vegada comunicada l'ajornament de l'ordre de desnonament, Conxita ha baixat a peu de carrer per agrair el suport rebut i s'ha dirigit als Mossos per tramitar la denúncia contra els dos homes que han entrat a casa seva fent-se passar per periodistes.Segons ha pogut comprovar, a uns 100 metres al fons del carrer, hi havia sis persones -entre ells els dos que havien entrat al pis-, algunes abillades amb granotes de pintura, que han explicat que els havien dit que entressin a l'immoble per deixar-lo nou. Els Mossos els han identificat i els han deixat marxar.

