Els Mossos d'Esquadra busquen l'Adam, un adolescent de 14 anys que va desaparèixer a Blanes

L'Adam va desparèixer el 21 d'abril a Blanes (la Selva). Ajuda'ns a trobar-lo



Adam desapareció el 21 de abril en Blanes (la Selva). Ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/dJQNy7Kv4p — Mossos (@mossos) April 28, 2021

Els Mossos d'Esquadra busquen un adolescent de 14 anys que va desaparèixer a Blanes (Selva) ara fa una setmana. La policia ha difós la seva imatge per xarxes socials, demanant ajuda a la ciutadania per intentar localitzar-lo. El jove, que es diu Adam, va ser vist per darrer cop el 21 d'abril passat.Mesura 1,82 d'alçada, té el cabell negre, el porta curt, i els ulls de color marró. Quan va desaparèixer, anava vestit amb texans negres, samarreta blanca i vambes esportives. Després que els familiars en denunciessin la desaparició, els Mossos van començar a buscar-lo i ara han decidit fer públic el cas perquè si algú pot aportar alguna pista que ajudi a trobar-lo, es posi en contacte amb el 112.

