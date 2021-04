La resposta d'un nen de 8 anys que destapa les esbroncades de la seva mare

Mi hijo de 8 años acaba de responder esto en una ficha de Naturales. Medidas para evitar o disminuir el ruido: pic.twitter.com/3ExaLtknZj — Erica Rivera (@ericarivma) April 26, 2021

Revolució a Twitter per l'originalitat d'un nen de vuit anys en un exercici de classe de Naturals. En una pregunta sobre com reduir el soroll, els alumnes havien de marcar les opcions correctes i afegir-ne una, que en el seu cas va ser la següent: "Tenir les coses ordenades per evitar els crits de la meva mare".La mare va compartir la imatge de la fitxa a Twitter, on ha anat escalant fins a fregar els 100.000 likes i els 9.000 retuits. A les respostes s'hi va crear un debat entre la gent que considera l'anècdota divertida i els que critiquen la forma d'educar de la mare.En tot cas, el nen va encertar totes les respostes. Les altres opcions vàlides eren "veure la televisió amb el volum adequat" i "parlar sense xisclar ni cridar".

