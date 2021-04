Netflix estrenarà la nova pel·lícula de «Sailor Moon»

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Una de les sèries d'animació japonesa més amb més èxit a Catalunya va ser Sailor Moon. Les aventures del grup de guerreres adolescents va ser una de les produccions amb més seguidors durant la bonança dels animes en català al K3.La sèrie, una adaptació dels còmics de Naoko Takeuchi, es va estrenar el 1992 i va arribar al nostre país el 2001. Toei Animation, després de més de 15 anys sense un film de Sailor Moon, estrenarà aquest any a Netflix una nova pel·lícula amb millores significatives en l'animació.La trama girarà al voltant d'uns esdeveniments funestos que ocorren durant l'abril, quan floreixen els cirerers i l'ambient festiu s'apodera de Tòquio en ocasió de l'eclipsi solar més de segle. Mentre la lluna va enfosquint el sol i atenuant la seva llum, Usagi i Chibiusa es troben en Pegasus, que busca la dama capaç de trencar el segell del Cristall d'Or.Mentrestant, el misteriós grup Circ Dead Moon entra en escena amb un malvat pla: propagar les encarnacions de malson conegudes com a Lemurs, aconseguir el llegendari Cristall de Plata, i així aconseguint el control de la Lluna i la Terra ... i després conquerir l'univers sencer.La sèrie original va ser doblada al català per a ser emesa del 2001 al 2002 al K3 i el 2013 al Super3. Cap pel·lícula, però, ha gaudit de la seva versió en llengua catalana, a diferència de moltes altres d'animació japonesa que han pogut ser estrenades a les sales de cinema amb el doblatge en català.

