Òmnium trasllada a Borràs la necessitat d'una estratègia unitària per «culminar l'autodeterminació»

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha traslladat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la necessitat que els partits tinguin "molta generositat" per fer front als reptes del país i a la "repressió". Mauri s'ha trobat amb Borràs per explicar-li els "reptes inajornables" que les institucions han d'encarar, segons l'entitat, enmig de les negociacions d'ERC i Junts per desencallar la investidura de Pere Aragonès. També ha parlat d'aconseguir "una estratègia unitària i col·lectiva per fer front a la repressió i culminar el dret d'autodeterminació".Amb la data de l'1 de maig que els republicans van marcar al calendari, Mauri ha dit que "els partits segur que estan treballant perquè l'acord sigui quan abans millor" i ha rebutjat que l'entitat fixi tempos. Finalment, ha estès la mà de l'entitat per "aglutinar mirades transversals i poder facilitar acords".Mauri ha traslladat a Borràs que les institucions "han d'assumir reptes per fer front a la crisi social, sanitària, econòmica i democràtica" i també a la "repressió". En aquest sentit, s'ha referit als ajuts a la cultura, a promocionar la cultura catalana o reptes en àmbit social, com ara eradicat la pobresa i la vulnerabilitat.En una atenció als mitjans, Mauri ha afirmat que a la reunió amb Borràs no han parlat de la trobada d'ERC i Junts dimarts a la tarda a la presó de Lledoners, en el marc de les negociacions per a la investidura. Amb tot, ha dit que caldrà "molta generositat" per part dels actors polítics "per fer front als reptes".Sobre el paper que Òmnium ha de tenir en l'estratègia, Mauri ha assegurat que l'entitat és "espai de trobada quan hi ha situacions de dificultat que permet aglutinar mirades transversals". I ha tornat a allargar la mà per "ajudar a crear i enfortir espais de coordinació". Així, ha afegit que els espais de coordinació són imprescindibles i s'ha ofert a poder facilitar-los. Finalment, sobre l'amnistia i el rebuig del govern espanyol a parlar-ne, el vicepresident d'Òmnium ha considerat que "qualsevol cosa que digui ara" l'executiu de Pedro Sánchez està "condicionat" per les eleccions a la Comunitat de Madrid. I els ha emplaçat a reflexionar "quina és la seva proposta".

