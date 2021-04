Què poden fer els municipis per lluitar contra la segregació escolar? Aquesta serà la gran pregunta que s'intentarà respondre aquest divendres 30 d'abril en una jornada telemàtica organitzat per l'Associació Catalana de Municipis . El debat girarà al voltant del paper dels ajuntaments en el pacte contra la segregació escolar, el nou decret d'admissions i una posada en comú de bones pràctiques de diferents municipis en aquesta matèria.La jornada se celebrarà aquest divendres 30 d'abril d'11.00 a 13.00. Serà en format on line i es retransmetrà a través de Youtube. Està adreçada especialment a càrrecs electes i tècnics municipals i la inscripció és gratuïta.La sessió, posant el focus en l'àmbit local, comtparà amb diverses veus expertes com Juanjo Falcó, director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació; Carles Martínez, secretari de Polítiques Educatives; Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants; així com diversos regidors i regidores d'Educació de municipis que han impulsat polítiques públiques per combatre la segregació escolar.Aquest debat municipalista posarà l'accent en el Pacte contra la segregació escolar que es va signar al Parlament el passat 18 de març de 2019, promogut pel Síndic de Greuges, i que té com a principal mesura limitar la ràtio d’alumnes amb necessitats especials o de famílies desfavorides en determinats centres.També s'abordarà una novetat normativa important que tindrà una afectació real en la planificació de l'oferta escolar del país en els propers cursos, el decret d'admissions impulsat pel Departament d'Educació, que inclou diverses mesures per fomentar una distribució equilibrada de l’alumnat als centres educatius.el programa complet del debat municipalista de l'ACM.

